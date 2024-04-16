'Quiet on Set': Drake Bell defendió a los papás de los niños actores que aparecen en el documental

Video Estos actores de Nickelodeon vivieron cosas terribles en los sets y se atrevieron a contarlo

A lo larco de cuatro episodios, el documental ‘Quiet on Set’, (en Latinoamérica llamado ‘El lado oscuro de la fama infantil’) relata los maltratos que tuvieron tanto los actores como gente de la producción de las series de Dan Schneider cuando trabajaron para Nickelodeon.

Como era de esperarse, los testimonios se hicieron virales y comenzó una discusión en redes sociales sobre el trato que tienen los niños en los set de filmación, además de que algunas personas cuestionaron la presencia de los padres durante las grabaciones.

Drake Bell y parte del elenco de 'All That' hablaron del trato a los niños actores tras el documental 'Quiet on set' Imagen Instagram @drakebell/Nickelodeon

Drake Bell y estrellas de ‘All That’ defienden a los padres de actores infantiles

PUBLICIDAD

En un panel especial tras la proyección de ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’ en Los Ángeles, California, Estados Unidos, Drake Bell, Giovonnie Samuels y Bryan Hearne compartieron sus perspectivas sobre las responsabilidades de los padres en la industria del entretenimiento y cómo Hollywood puede mejorar para los jóvenes actores.

A pesar de sus propias experiencias como estrellas infantiles en programas de televisión, no culpan a sus padres de lo que ocurrió. Hearne enfatizó la importancia de tener personas en el set que se encarguen de cuidar las emociones de los niños.

“No creo que sea responsabilidad de los padres. Creo que es importante que haya gente en el set que tenga la tarea de cuidar las emociones de los niños, eso es lo más importante. Los padres no pueden hacer mucho”, dijo Hearne-



Samuels agregó que se necesita un intermediario entre la producción, los padres y los niños. También mencionó un programa llamado ‘Looking Ahead’ que ayuda a mantener seguros a los jóvenes actores. Este programa, administrado por el Entertainment Community Fund, proporciona apoyo y recursos para los niños en la industria del entretenimiento.

"(Recientemente) tuvieron su gala de 20 aniversario por ayudar a hacer exactamente lo que dijimos que debía hacerse en el set", añadió el actor, quien denunció haber experimentado racismo cuando trabajó en el canal.



Mientras que Drake Bell, quien relató en el documental los abusos que sufrió por parte de Brian Peck, trabajador del canal, compartió que los padres son igual que inexpertos que los niños sobre la industria del entretenimiento, por lo que no pueden culparlos de las situaciones que vivieron en su niñez y adolescencia.

Drake Bell compartió una antigua foto junto a su padre Imagen Instagram @drakebell

“Escuchamos mucho: ‘¿Dónde estaban los padres? Si yo estuviera allí, ¿dónde estaban los padres?’. Deben entender que éramos niños. Algunos de nosotros estábamos en nuestros primeros trabajos. Algunos de nuestros padres también estaban en su primera experiencia en un set y estaban aprendiendo junto con nosotros”, expresó.



Al igual que sus compañeros actores, el cantante compartió que debe estar presente una persona en el set que cuide la integridad de los menores, preguntándoles si se sienten cómodos grabando sus escenas

“No es responsabilidad de los padres; están aprendiendo junto con nosotros y no tienen la experiencia en estos sets de cine para poder tomar decisiones”, añadió.

Exestrellas de Nickelodeon critican la disculpa de Dan Schneider

Después de que saliera el documental, Dan Schneider compartió en su canal de Youtube un video donde se arrepiente de su comportamiento en el set y pide disculpas a los afectados.

PUBLICIDAD

Además de hablar de sus padres, Giovonniue Samuels y Bryan Hearne mostraron su descontento a la disculpa que ofreció el exproductor.

“Lo que pasa con su entrevista, en general, es que pensé que era divertida. Si puedo ser sincero, Dan era actor antes de todo esto”, dijo Hearne. “Por eso creo que nos brindó una buena actuación”.



No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.