Steve de ‘Las pistas de Blue’ reaccionó a las terribles revelaciones del documental ‘Quiet on Set’

Video Estos actores de Nickelodeon vivieron cosas terribles en los sets y se atrevieron a contarlo

Hace unas semanas se estrenó el documental ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’, que muestra el ambiente tóxico y abusivo que algunos empleados vivieron al trabajar en las producciones de Dan Schneider, quien creó algunas de las series más famosos de Nickelodeon como ‘Drake & Josh’, ‘iCarly’ y ‘Victorious’.

Tras los testimonios que se hicieron virales, múltiples medios comenzaron a cuestionar a otros colaboradores del canal sobre el comportamiento del personal para saber si pasaron por situaciones similares.

Steve Burns, actor de 'Las Pistas de Blue', asegura que no sabía nada sobre lo que presentó el documental 'Quiet on Set' Imagen Nickelodeon/Investigation Discovery

Steve Burns de ‘Las Pistas de Blue’ opina sobre el documental ‘Quiet on Set’

PUBLICIDAD

Steve Burns, el icónico presentador de la serie infantil ‘Las Pistas de Blue’ de 1996 a 2006, ha dado su opinión sobre el documental ‘Quiet on Set’, relatando también cómo fue su experiencia trabajando para Nickelodeon.

En entrevista al programa ‘Today’, Burns compartió que no estaba al tanto de lo que ocurría en las producciones de Dan Schneider, ya que sus programas se grababan en Los Ángeles, mientras que el foro de ‘Las Pistas de ‘Blue’ se encuentra en Nueva York.

El actor también se mostró conmovido por las historias compartidas en el documental, además de reconocer la presión y el abuso de poder, que son problemas reales en la industria del entretenimiento.

"Es desgarrador escuchar las experiencias de estas personas. Es importante que se hable de estas cosas para que podamos empezar a cambiar la cultura en la industria”, dijo.



El actor del programa infantil aseguró que se enteró de todo el asunto gracias al documental, como muchas personas.

"No tengo ninguna idea particular de todo eso. Me enfrento a ello como cualquier otra persona, con horror y angustia. Es terrible ver cómo se desarrolla. No sé qué más decir, aparte de que es desgarrador. Tiene que ser insondablemente doloroso. El hecho de que esto sea lo que todo el mundo está hablando ahora, simplemente me rompe el corazón".

Steve Burns protagonizó 'Las Pistas de Blue' de 1996 a 2006 Imagen Instagram @steveburnsalive



Burns, quien durante años fue una figura familiar para millones de niños, también habló sobre su propia experiencia en ‘Las Pistas de Blue’, donde afirmó que pasó por momentos complicados.

"Hubo momentos en los que me sentí presionado y estresado, pero siempre tuve un equipo de apoyo que me ayudó a superar esos momentos”, dijo.



En cuanto a la importancia de la salud mental, Steve Burns recalcó que se debe tomar en cuenta, ya que no solo los actores pueden presentar problemas en esa área.

"Es vital que las personas que trabajan en esta industria tengan acceso a recursos que les ayuden a lidiar con la presión y el estrés", señaló.



Cabe mencionar que tras la emisión del documental, Steve Burns compartió un video en su cuenta de TikTok donde parece estar teniendo una conversación con la persona detrás de la cámara, tras preguntarle cómo se sentía y únicamente se dedica a escuchar, siguiendo la línea motivacional del resto de sus publicaciones.

¿Cuándo se estrena el documental ‘Quiet on Set’ en México?

El pasado 17 de marzo se estrenaron en Estados Unidos los primeros dos episodios de ‘Quiet on set: The Dark Side Of Kids TV’ en el canal Investigation Discovery, presentando el resto del documental al día siguiente.

Dan Schnaider en los Kids' Choice Awards Imagen Getty Images



Tanto en el canal de Youtube del canal, como en diversas cuentas de TikTok, se mostraron diversos fragmentos del programa, siendo el testimonio de Drake Bell uno de los más alarmantes.

PUBLICIDAD

Para aquellos que están esperando para verlo completo, la plataforma de streaming Max, anteriormente llamada HBO Max, lo distribuirá en México y el resto de Latinoamérica el próximo 16 de abril, tal y como anunciaron en sus redes.

No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.