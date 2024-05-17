'Bridgerton': 7 incógnitas que la primera parte de la temporada 3 nos dejó, ¿Eloise delatará a Penélope?

Video Esta es la edad real de los actores de ‘Bridgerton’: seguro pensabas que eran más jóvenes

Después de dos años de espera, la primera parte de la tercera temporada de 'Bridgerton' por fin llegó a Netflix este 16 de mayo, para revelarnos cómo continuó la historia de las familias más acaudaladas y llamativas de Londres.

Antes de que sigas leyendo, toma en cuenta que este artículo contiene spoilers.

<b>Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers</b> Imagen VIX

En los primeros cuatro capítulos de la serie fuimos testigos de cómo Eloise se volvió amiga de Cressida, cómo surgió el romance entre Colin y Penélope y cómo Francesca debutó en sociedad y conoció a dos muy buenos pretendientes. Sin embargo quedaron varias cuestiones inconclusas que podrían resolverse en los siguientes capítulos de la segunda parte.

PUBLICIDAD

1. ¿Eloise le revelará a Colin que Penélope es Lady Whistledown?

En el trailer de la segunda parte de la temporada vemos que Eloise no reacciona del todo bien ante el compromiso de su hermano Colin con su examiga, Penélope, sobre todo porque él aún no sabe que su prometida es en realidad Lady Whistledown. Por esta razón, Eloise le dará un ultimátum a Penélope para que le cuente la verdad a su amado o ella misma se la dirá.

Otra de las personas que sabe el secreto de la señorita Featherington es Madame Delacroix, quien, a menos que tenga una poderosa razón para delatarla, podría mantener su secreto a salvo. Sin embargo, aquí entra un aspecto más en juego: cansada de las publicaciones de la escritora, la reina ofrecerá una recompensa para quien entregue a Lady Whistledown, lo cual podría complicarlo todo.

También puede ocurrir que Colin la descubre fortuitamente, como sucede en los libros. Y, aún queda la duda de si, tras descubrirse toda la verdad, Penélope y Eloise podrían volver a ser amigas.

Temporada 2 de 'Bridgerton' Imagen Netflix <br>

2. ¿Colin cancelará su boda al saber que Penélope es Lady Whistledown?

En el final de los primeros cuatro capítulos de la tercera temporada, vemos que Colin está muy entusiasmado por casarse con Penélope e incluso ya quiere decírselo a su familia, pero también recordemos que él está molesto con Lady Whistledown por lo que escribió sobre su hermana Eloise (que frecuentaba malas compañías y leía propaganda feminista) y que provocó su ruina, por lo que una de las grandes incógnitas de los próximos episodios será cómo reaccionará él cuando se entere de que su prometida es ni más ni menos que la autora de estos chismes.

PUBLICIDAD

En una entrevista reciente, el actor Luke Newton aseguró que Colin reaccionará de la peor manera, no sólo estará furioso, sino que, si los espectadores pensaban que el enojo de Eloise había sido excesivo, el de su hermano será peor (algo que incluso puede leerse en los libros).

El enojo de Colin no sólo será por las molestias que ha ocasionado Lady Whistledown, sino también por los celos que tiene ante el éxito, la fama y el talento de Penélope.

Por supuesto, esto pondrá en riesgo la tan soñada boda de Penélope que, aún no sabemos si se realizará tras la gran revelación.

Colin (Luke Newton) y Penelope (Nicola Coughlan) en 'Bridgerton' Imagen Colin Hutton/Netflix

3. ¿Francesca seguirá su corazón y se casará con Lord Kilmartin o se quedará con Lord Samadani?

Como era de esperarse, Francesca fue elegida como el 'diamante' de la reina en esta temporada, por lo cual pensó en buscarle un buen esposo y le presentó al marqués de Samadani, sin embargo, la joven conoció por accidente a Lord Kilmartin, con quien no sólo comparte el gusto por el silencio, sino también el amor por la música.

En el último baile de la primera parte de la temporada 3, Lord Kilmartin le da a Francesca una partitura escrita por él, lo cual la emociona tanto que decide irse en ese momento para llegar a su casa a tocarla en el piano, sin aceptar la bebida que Lord Samadani le había llevado (y lo cual hizo enojar a la reina).

Lady Violet Bridgerton por supuesto da a notar su preferencia por el marqués, pero sus ojos maternales revelan que sabe que su hija Francesca se está enamorando de Lord Kilmartin y que ellos logran entenderse a un nivel que ninguna otra pareja lo hace. Tal como sucedió con sus otros hijos, lo sabe.

PUBLICIDAD

La incógnita es si en realidad Francesca será lo suficientemente valiente como para darle un último empujón a su amor y casarse con Lord Kilmartin (como ocurre en el libro 'El corazón de una Bridgerton') y si la reina no presentará ninguna oposición, como sucedió con Daphne y su amado en la primera temporada.

Imagen Netflix

4. ¿Cressida aprovechará que Penélope salió de su camino y se casará con Lord Debling?

Cressida vive una complicada situación, ya que, tal como vimos, cuenta con unos padres demasiado estrictos que le exigen encontrar ya un buen marido o le elegirán algún viejo con quien casarse.

En esta tercera temporada, Cressida puso sus ojos en Lord Debling y usó algunas de sus artimañas para acercarse a él, sin embargo era notorio que él prefería a Penélope, hasta que Cressida metió sus intrigas y le reveló con otras palabras que Penélope estaba enamorada de Colin Bridgerton, ante lo qe Lord Debling decidió ya no proponerle matrimonio, pues iba a pasar mucho tiempo fuera de casa y no quería estar con una mujer "cuyos afectos ya se encontraran comprometidos", pues seguramente imaginó que en algún momento le sería infiel.

Como este desplante y el compromiso de Colin y Penélope se dio en la misma noche, aún no sabemos las reacciones que tendrán los diferentes personajes ante esta noticia. Sin embargo, conociendo un poco más a Cressida, podemos intuir que no quitará el dedo del renglón e intentará acercarse a Lord Debling, ya sin ninguna competencia, y él podría casarse con ella por despecho, a menos que por orgullo decida adelantar su viaje de 3 años que ya tenía planeado sin haber tomado esposa previamente.

Imagen Netflix

5. ¿Lady Bridgerton se casará con Marcus Sanderson o él sólo quiere jugar con ella?

Violet Bridgerton se encuentra en un momento complicado de su vida, similar a una jubilación, pues con la boda de su primer hijo con Kate Sharma, debe dejar de ser ella la vizcondesa, para dejarle esas actividades a su nuera, un papel que ella disfruta y en el cual se desempeña de maravilla. Pero no sólo se trata de dejar el "trabajo" que ha hecho por años, sino que también debe abandonar su hogar e irse a una casa para una viuda, que es lo que es y lo que se le considera.

PUBLICIDAD

Violet ha intentado retrasar este momento, escudándose en que aún tiene dos hijas casaderas, una de las cuales "ya está por salir". Por su parte, Kate quiere alargar su luna de miel y no pensar en el trabajo que debe hacer como vizcondesa, pero el momento llegará tarde o temprano.

Al verla pensar en esto, vemos que la aún Lady Bridgerton tiene un poco de miedo a la soledad y a dejar todo lo que ella construyó. ¿Ese sería su cruel destino o será que llegue un noble caballero a rescatarla?

Por otra parte, Marcus Sanderson, el hermano de Lady Danbury, está de visita en la ciudad y, por lo que dice, planea tomar una segunda esposa e incluso ya le echó el ojo a Violet, pero su hermana parece conocerlo bien como un hombre que no toma nada en serio y se opone a que la corteje.

¿Logrará Marcus hacer que Violet caiga en sus redes buscando ambos un mejor futuro uniendo sus soledades? ¿O será que el instinto de mujeriego traicione a Marcus, dándole la razón a Lady Danbury? Sea cual sea la resolución, la veremos en los siguientes capítulos de la serie.

'Bridgerton'. Imagen LIAM DANIEL/NETFLIX

6. ¿Quién se quedará con la casa Featherington?

En las últimas dos temporadas hemos visto los esfuerzos de Lady Featherington por conservar su casa y su patrimonio, incluso hizo que el primo Jack (a quien supuestamente le correspondía la propiedad al no haber un varón en la familia) le cediera la casa al primer hijo de alguna de las hijas de Lady Featherington, situación que Walter Douglas (responsable del adecuado manejo del patrimonio de las familias en el reino) cuestionó.

PUBLICIDAD

Ante la presión de este nuevo personaje, Lady Featherington enfocó sus esfuerzos en la temporada 3 no sólo en conseguirle un esposo a Penélope, sino también en que sus otras hijas, Prudence y Philipa, se embaracen de sus esposos.

En estos pocos episodios de la primera parte, vimos cómo tanto Prudence como Philipa sufrieron de algunos síntomas característicos del embarazo como vómitos y dolor en el pecho, sin embargo, aún no se comprueba que en realidad estén encintas.

¿Quién habrá logrado el embarazo? Y si es así, ¿tendrán un hijo varón? ¿Walter Douglas traspasará la propiedad a otro pariente? ¿O será Penélope quien se les adelantará?

'Bridgerton' temporada 3: Lady Portia Featherington Imagen LIAM DANIEL/NETFLIX

7. ¿Qué hará estallar a la reina contra Lady Whistledown?

A lo largo de las 3 temporadas de la serie, hemos visto cómo la reina Charlotte lucha por descubrir la identidad de Lady Whistledown e incluso le pidió a Eloise y contrató detectives para que la descubrieran, ya que está fastidiada de que se le critique o se le presione en sus publicaciones.

En la tercera temporada no es la excepción, pues la escritora logra irritar a la reina con sus frases, pero ¿qué es lo que llevará a la reina a estallar y tomar una drástica decisión para que la autora aparezca?

Tal vez el que haya fracasado el 'emparejamiento' que planeó entre Francesca y el marqués de Samadani o una nueva publicación que veremos en la segunda parte de la tercera temporada, ya que en los avances de ésta, vemos que la reina incluso ofrece una recompensa para encontrar a Lady Whistledown. La pregunta es: ¿Lo conseguirá?

Temporada 2 'Bridgerton' Imagen Netflix