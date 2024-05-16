‘Bridgerton’: La edad real del elenco vs. la de sus personajes (Pen y Eloise son mucho mayores)

Video ¿La temporada 3 de 'Bridgerton' romperá con la línea temporal de los libros? La pista es Francesca

Luego de más de dos años de espera, ‘Bridgerton 3’ ya se estrenó en Netflix, o que quiere decir que, en los siguientes días, la popularidad de los actores de la serie no hará más que aumentar. Un dato que quizás no muchos sepan es que varios miembros del reparto son significativamente mayores a la edad de sus personajes en la ficción.

‘Bridgerton’: las edades reales del reparto vs. las de sus personajes

Antes de comparar las edades de los actores contra las de los personajes, hay que señalar que son pocas las ocasiones en las que se menciona cuántos años tienen los Bridgerton y demás integrantes de la sociedad.

Adicionalmente, ha habido algunos cambios en las líneas de tiempo que se presentan, por lo que se trata, más bien, de estimaciones.

Los protagónicos de la tercera temporada de ‘Bridgerton’ recaen sobre Nicola Coughlan y Luke Newton, quienes interpretan a Penelope y Colin respectivamente, quienes, se deduce, tienen 24 y 19 años.

En un notorio contraste, Coughlan ya está en sus 37 años de vida, que cumplió el 9 de enero pasado. Newton, por su parte, actualmente tiene 31.

'Bridgerton' temporada 3 Imagen Cortesía Netflix



Aunque Jonathan Bailey tendrá solo unas cuantas apariciones en la tercera temporada de ‘Bridgerton’ como Anthony, se supone que la cabeza de la familia tiene 32 años para este punto de la historia. En la vida real, el actor disfruta de sus 36 primaveras (nació el 25 de abril de 1988).

Su esposa en la ficción, Kate Sharma estaría en sus 27 años para la tercera temporada de ‘Bridgerton’ (cuando la presentaron en la anterior, se mencionó que tenía 26), mientras que la actriz Simone Ashley cumplió 29 el pasado marzo.

Temporada 2 'Bridgerton' Imagen Netflix



Luke Thompson, que interpreta a Benedict Bridgerton, nació en 1988, por lo que en unos meses llegará a los 36 años. En contraste, su personaje como el segundo hijo de la familia tiene 29 años en la tercera entrega de la serie de Netflix.

Imagen Netflix



Otra de las mayores diferencias de edad entre los personajes de ‘Bridgerton’ y sus actores la encontramos en Claudia Jessie, que interpreta a una Eloise Bridgerton de 19 años. En la vida real, la actriz tiene 34 años.

Claudia Jessie como Eloise en 'Bridgerton' Imagen LIAM DANIEL/NETFLIX



La tercera temporada de ‘Bridgerton’ verá el debut de Hannah Dodd en el papel de Francesa Bridgerton (quien previamente fue interpretada por Ruby Stoke). Si bien en capítulos anteriores la hermana de 18 años no había tenido un papel tan relevante, se espera que en esta entrega resalte aún más. En la vida real, la actriz tiene 28 años y está próxima a llegar a los 29.

Hannah Dodd como Francisca en 'Bridgerton' Imagen Netflix / Bridgerton Instagram



Will Tilston ha crecido en el set de la serie de Netflix y aún faltan unas cuantas temporadas para que tome el protagónico, si bien ya empieza a despuntar como Gregory Bridgerton. En la tercera entrega de la serie se supone que está en sus 14 años, no muy distante de los 17 que tiene el actor en realidad.

'Bridgerton' Imagen Netflix



Un caso similar es el de Florence Hunt, quien interpreta a Hyacinth. En teoría, la menor de los Bridgerton tiene 13 años, mientras que la actriz cumplió los 17 el pasado febrero.

'Bridgerton' Imagen Netflix



Ruth Gemmell le da vida a Violet Hastings. La matriarca de los Bridgerton estaría rondando su quinta década de vida, con 49 años. En la vida real, la actriz está en sus 56.

'Bridgerton'. Imagen LIAM DANIEL/NETFLIX



Golda Rosheuvel se ha ganado el cariño de la audiencia de ‘Bridgerton’ con su interpretación de la reina Charlotte. La intérprete cumplió 54 años a principios de mayo, si bien la edad de su personaje no se ha mencionado en la serie de Netflix. Si se toma en cuenta la figura histórica en la que se cree que está inspirada, debería rondar los 70.

Imagen Getty Images y Netflix

‘Bridgerton’: ¿La serie de Netflix cambió las edades de los personajes de los libros?

Entre los múltiples cambios que Netflix ha hecho a las novelas de ‘Seduciendo a Mr. Bridgerton’, en las que se basa, están las edades de sus personajes.

Por ejemplo, Julia Quinn escribió que Colin y Penelope tenían 33 y 28 años respectivamente cuando finalmente se enamoran y se casan.

Por su parte, Anthony y Kate tenían 30 y 21 años respectivamente cuando se desarrolla su historia de amor.

Serie Netflix 'Bridgerton' Imagen Netflix



Benedict Bridgerton se casa, con un personaje que aún no se ha mostrado en la serie, a los 29 años.

En los libros de ‘Seduciendo a Mr. Bridgerton’ se especifica que Eloise y Penelope no solo tienen la misma edad, sino que se casan igualmente a los 28.

Francesa tiene una historia complicada, pero encuentra su historia de amor definitiva a los 27 años.

Bridgerton. (L to R) Hannah Dodd as Francesca Bridgerton, Nicola Coughlan as Penelope Featherington in episode 301 of Bridgerton. Cr. Laurence Cendrowicz/Netflix © 2024 Imagen Laurence Cendrowicz / Netflix



Hyacinth es la que se casa más joven: tiene tan solo 22 años cuando llega al altar.

El menor de los Bridgerton, Gregory, tiene 26 años cuando contrae matrimonio.