¿Penélope y Colin podrán casarse en 'Bridgerton 3'? Libros explican qué pasará con esta pareja

Esta es la edad real de los actores de 'Bridgerton': seguro pensabas que eran más jóvenes

Una vez más, 'Bridgerton' logró cautivar al público con su tercera temporada, la cual ya es tendencia en redes sociales.

Los primeros cuatro capítulos de la temporada 3 exploran cómo Colin Bridgerton empieza a enamorarse de Penélope Featherington. Aunque la segunda parte de esta historia se estrenará hasta el 13 de junio de 2024, muchos ya se están preguntado qué pasa al final con esta pareja, lo cual explicaremos de acuerdo al libro.

Si aún no terminas de ver el último capítulo de la serie de Netflix, toma en cuenta que a continuación habrá spoilers.

'Bridgerton': ¿Cómo termina la primera parte de la temporada 3?

Al final del episodio 'Old Friends', Colin se da cuenta de que realmente le gusta Penélope y decide asistir al baile donde Lord Debling iba a proponerle matrimonio oficialmente, oferta que Penélope pensaba aceptar con gusto. Sin embargo, Colin le pide que no se case con él, ya que no sería bueno para ella.

Lord Debling se da cuenta de que Penélope siente algo por Colin, así que se retira del evento, dando a entender que ya no tiene intenciones de casarse con ella. Penélope toma su carruaje para irse a casa después de pelear con Colin y él sube con ella para confesarle sus sentimientos y compartir un momento íntimo.

Cuando llegan a la casa del joven Bridgerton, le pide a Penélope que lo acompañe y, aunque ella no está segura de hacerlo, la convence al expresarle sus deseos de que sean esposos. Así termina esta primera parte de 'Bridgerton 3' según Netflix. En los libros, el drama continúa después de esto.

El texto 'Seduciendo a Mr. Bridgerton' explica que Lady Danbury anuncia que dará una recompensa a quien descubra la identidad de Lady Whistledown, y Cressida Cowper asegura que es ella porque quiere el dinero, ya que para este punto de la historia es una viuda pobre.

El romance de Colin y Penélope en 'Bridgerton': Detalles del final, según los libros

Poco después, el mismo Colin descubre que Penélope es Lady Whistledown. Le pide que no revele la verdad para que no sea excluida de la alta sociedad, pero ella se rehúsa, pues no desea darle el mérito a Cressida. Aunque el secreto sale a la luz y casi rompe la relación de ambos, terminan comprometiéndose debido a su fuerte amor.

Con el tiempo, Cressida se percata de la verdadera identidad de Lady Whistledown y chantajea a Penélope, pidiéndole todo el dinero que ganó con el panfleto a cambio de mantener el secreto. Sin embargo, en un baile organizado por Daphne y el duque, Colin revela que Penélope era quien escribía los chismes bajo el conocido pseudónimo, lo cual pone fin al drama.

Así, Penélope deja de escribir los chismes de la alta sociedad y se casa con Colin. Años más tarde, ambos dan la bienvenida a sus hijos Agatha, Tomas, Jane y George, logrando su "felices por siempre".

A pesar de que Julia Quinn narró así la historia de estos enamorados, es muy probable que Netflix haga algunos cambios, aunque se desconoce por ahora qué tan grandes o pequeños serán y cómo afectarán la trama original.

