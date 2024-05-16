‘Bridgerton 3’: Netflix adelanta el tráiler de la segunda parte, ¿el final será fiel a los libros?

Video Bridgerton 3': ¿Penelope tendrá un ‘glow up’ y bajará de peso como en los libros?

La primera parte de la tercera temporada de ‘Bridgerton’ apenas llegó a Netflix y los fans ya están pidiendo más. La entrega se dividió en dos partes, por lo que, en primera instancia, la audiencia solo pudo ver los primeros cuatro episodios de la historia de amor de Colin y Penelope y las múltiples complicaciones que la rodean. Esto, sin duda, dejó a muchos cuestionando cómo concluirá la trama de ‘Polin’.

Antes de que sigas leyendo, toma en cuenta que este artículo contiene spoilers.

<b>Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers</b> Imagen VIX

‘Bridgerton 3’ parte dos: el tráiler de la segunda parte se centra en Lady Whistledown

Tan solo unas horas después del estreno de la tercera temporada de ‘Bridgerton’ en Netflix, comenzó a circular en redes sociales un video del tráiler de la segunda parte de la serie. Cabe mencionar que no es una filtración como tal, pues la plataforma decidió incluirlo al final del capítulo 4.

Tráiler 'Bridgerton' temporada 3, segunda parte Imagen Netflix

En este, se puede ver que se anuncia el matrimonio de Colin y Penelope, a lo que Eloise reacciona con una actitud defensiva, amenazando a la autora de ‘Lady Whistledown’ de que, si no le dice a su hermano quién es antes de la medianoche, ella se encargará de hacerlo.

De fondo, se escucha la voz de la reina ofreciendo una gran recompensa a cualquiera que revele quién es Lady Whistledown y a Cressida afirmar que irá por el dinero a como dé lugar.

¿Cómo acaba ‘Bridgerton 3’, según los libros de Julia Quinn?

Si bien la versión de Netflix hizo cambios notorios al libro en que se basa, ‘Seduciendo a Mr. Bridgerton’, la novela original puede dar algunas pistas sobre el futuro de la historia.

En la novela, es Lady Danbury quien busca desafiar a la autora de ‘Lady Whistledown’ y ofrece la recompensa para quien revele su identidad. De inmediato, surgen todo tipo de teorías entre la sociedad: Colin sospecha que es su hermana y Cressida afirma que es ella solo para cobrar el dinero.

'Bridgerton' temporada 3: Penelope Featherington y Cressida Cowper Imagen LAURENCE CENDROWICZ/NETFLIX



La verdad sale a la luz cuando Colin sigue a Penelope hasta una iglesia, donde ella entrega su manuscrito. Este detalle provoca una discusión entre ellos, que escala a un momento romántico y una propuesta de matrimonio.

A pesar de sus planes, él sigue inquieto emocionalmente, no sabiendo cómo reconciliar que su futura esposa es la autora de la columna. Así, le propone a Penelope que permita que Cressida se eche la culpa y enterrar la situación.

Sin embargo, ella no está de acuerdo con la propuesta, ya que implica dejarle el mérito del proyecto de toda su vida a alguien más. Por ello, decide publicar una última columna, en la que revela que Cressida no era la autora.

'Bridgerton 3' Imagen Liam Daniel/Netflix © 2023



Dicho panfleto llega cuando están en su fiesta de compromiso, lo que enfurece aún más a Colin. Sin embargo, eventualmente se da cuenta de que, en realidad, siente envidia porque su esposa ha construido su propio legado y él, en cambio, cree no tener sentido.

A partir de ese momento, se acaban los roces entre los futuros maridos, pues Colin hace las paces con el oficio de Pen.

No obstante, la tensión vuelve cuando Cressida se da cuenta del secreto de Penelope, pues en el mencionado panfleto, la insulta de la misma manera que lo hizo en una conversación en persona. Entonces, la ahora viuda amenaza a su enemiga pidiéndole dinero a cambio de no revelar su identidad.

Pen le pide ayuda a Colin para resolver el problema y, durante una fiesta, él la presenta como Lady Whistledown. Contra todo pronóstico, la sociedad no se molesta por este detalle, sino que le aplauden.

Bridgerton 3 Imagen Netflix

¿Cuándo se estrena la segunda parte de la temporada 3 de ‘Bridgerton’?

Al igual que la primera parte, la segunda consta de cuatro episodios y se lanzará el jueves 13 de junio, casi un mes después de los primeros episodios.