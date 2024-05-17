‘Bridgerton 3’: ¿Qué tanto respetó la serie de Netflix la historia de ‘Polin’ de los libros?

Video Esta es la edad real de los actores de ‘Bridgerton’: seguro pensabas que eran más jóvenes

El estreno de la tercera temporada de ‘Bridgerton’ en Netflix ha generado un gran revuelo entre los fanáticos de la serie y los lectores de la serie de libros de Julia Quinn en la que se basa.

Desde que se anunció que ‘Bridgerton 3’ se centraría en Colin y Penelope, se supo que la serie se desviaría del orden de los libros, pero, ¿fue el único cambio que hicieron?

'Bridgerton 3': diferencias de la historia de Penelope y Colin entre la serie de Netflix y el libro

Advertencia: a continuación se detallan importantes detalles de la trama del libro ‘Seduciendo a Mr. Bridgerton’ y la primera parte de la tercera temporada de ‘Brdigerton’.

<b>Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers</b> Imagen VIX

La manera en la que se conocen

En ambos formatos, se detalla que Colin y Penelope se conocen desde niños, pero hay unas sutiles diferencias tanto en su primer encuentro como en su relación.

Julia Quinn narró que, cuando eran pequeños, el sombrero de Pen vuela accidentalmente hacia la cara de Colin, provocando que él se caiga de caballo. Además, su relación como amigos se desarrolla a lo largo de muchos más años, lo que añade una profundidad adicional a su historia de amor.

En la serie de Netflix, se menciona que se conocieron cuando la pañoleta de Penelope, de un intenso color amarillo, voló hacia Colin y bloqueó su vista.

'Bridgerton' temporada 3 Imagen Cortesía Netflix

Las edades de Penelope y Colin son diferentes en los libros y en las series

En el libro, Penelope tiene 28 años y Colin 33, mientras que en la serie, ambos personajes son considerablemente más jóvenes, mucho más cercanos a sus tempranos veintes.

En el libro, Colin no ayuda a Pen a encontrar marido

En la serie de Netflix, Colin se ofrece a enseñarle a su amiga la manera de sacar a relucir su encanto y, así, conseguir marido. Sin embargo, en el libro, no existe tal acuerdo entre los dos.

'Bridgerton' temporada 3 Imagen Cortesía Netflix

No existe Lord Debling en los libros, Netflix lo inventó

El interés romántico que Penelope consigue ‘gracias’ a la ayuda de su amigo tampoco no existe en los libros de Julia Quinn. Es un personaje original creado para la serie de Netflix.

El rechazo de Colin a Penelope es ligeramente diferente en los libros

En la temporada 2 de la serie, Penelope escucha a Colin decir a un grupo de amigos que nunca la cortejaría, lo que hiere profundamente sus sentimientos. En los libros sucede algo similar, pero con unas ligeras diferencias: dicha conversación se da con sus hermanos, Benedict y Anthony, que Penelope escucha accidentalmente durante una visita casual a la casa de los Bridgerton. Se infiere que su decepción en este evento es aún mayor por el vínculo que compartía con la familia entera.

'Bridgerton' temporada 3: Penelope Featherington Imagen LIAM DANIEL/NETFLIX

El romance Pen y Colin se da después de que él descubre que es Lady Whistledown

En el libro, Colin descubre que Penelope es Lady Whistledown poco antes de su compromiso, lo que trae enredos adicionales a su historia de amor.

Por el contrario, en la primera parte de la tercera parte de ‘Bridgerton’, Colin no tiene idea de quién es la autora del panfleto de chismes, aunque promete cobrar venganza si algún día descubre su identidad.

'Bridgerton' temporada 3 Imagen Cortesía Netflix