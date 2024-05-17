‘Bridgerton 3’: ¿Qué tanto respetó la serie de Netflix la historia de ‘Polin’ de los libros?
¿Qué tan fiel es la tercera temporada de ‘Bridgerton’ al libro ‘Seduciendo a Mr. Bridgerton’, de Julia Quinn, en el que se basa? Estas son las principales diferencias con respecto al romance de Colin y Penelope.
El estreno de la tercera temporada de ‘Bridgerton’ en Netflix ha generado un gran revuelo entre los fanáticos de la serie y los lectores de la serie de libros de Julia Quinn en la que se basa.
Desde que se anunció que ‘Bridgerton 3’ se centraría en Colin y Penelope, se supo que la serie se desviaría del orden de los libros, pero, ¿fue el único cambio que hicieron?
'Bridgerton 3': diferencias de la historia de Penelope y Colin entre la serie de Netflix y el libro
Advertencia: a continuación se detallan importantes detalles de la trama del libro ‘Seduciendo a Mr. Bridgerton’ y la primera parte de la tercera temporada de ‘Brdigerton’.
La manera en la que se conocen
En ambos formatos, se detalla que Colin y Penelope se conocen desde niños, pero hay unas sutiles diferencias tanto en su primer encuentro como en su relación.
Julia Quinn narró que, cuando eran pequeños, el sombrero de Pen vuela accidentalmente hacia la cara de Colin, provocando que él se caiga de caballo. Además, su relación como amigos se desarrolla a lo largo de muchos más años, lo que añade una profundidad adicional a su historia de amor.
En la serie de Netflix, se menciona que se conocieron cuando la pañoleta de Penelope, de un intenso color amarillo, voló hacia Colin y bloqueó su vista.
Las edades de Penelope y Colin son diferentes en los libros y en las series
En el libro, Penelope tiene 28 años y Colin 33, mientras que en la serie, ambos personajes son considerablemente más jóvenes, mucho más cercanos a sus tempranos veintes.
En el libro, Colin no ayuda a Pen a encontrar marido
En la serie de Netflix, Colin se ofrece a enseñarle a su amiga la manera de sacar a relucir su encanto y, así, conseguir marido. Sin embargo, en el libro, no existe tal acuerdo entre los dos.
No existe Lord Debling en los libros, Netflix lo inventó
El interés romántico que Penelope consigue ‘gracias’ a la ayuda de su amigo tampoco no existe en los libros de Julia Quinn. Es un personaje original creado para la serie de Netflix.
El rechazo de Colin a Penelope es ligeramente diferente en los libros
En la temporada 2 de la serie, Penelope escucha a Colin decir a un grupo de amigos que nunca la cortejaría, lo que hiere profundamente sus sentimientos. En los libros sucede algo similar, pero con unas ligeras diferencias: dicha conversación se da con sus hermanos, Benedict y Anthony, que Penelope escucha accidentalmente durante una visita casual a la casa de los Bridgerton. Se infiere que su decepción en este evento es aún mayor por el vínculo que compartía con la familia entera.
El romance Pen y Colin se da después de que él descubre que es Lady Whistledown
En el libro, Colin descubre que Penelope es Lady Whistledown poco antes de su compromiso, lo que trae enredos adicionales a su historia de amor.
Por el contrario, en la primera parte de la tercera parte de ‘Bridgerton’, Colin no tiene idea de quién es la autora del panfleto de chismes, aunque promete cobrar venganza si algún día descubre su identidad.
¿Ya terminaste de ver la primera parte de la tercera temporada de ‘Bridgerton’? Cuéntanos en los comentarios si crees que la serie de Netflix debió ser más fiel a los libros o si estás de acuerdo con los cambios que se hicieron.