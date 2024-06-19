¿Cressida pedía mucho o poco dinero por su silencio? A esto equivale actualmente la cantidad

Video El significado oculto en la escena de las mariposas de ‘Bridgerton 3’: Tiene que ver con Penélope

En la temporada 3 de ‘Bridgerton’, Cressida Cowper ganó más relevancia. Pasó de convertirse en la ‘chica mala’ de la sociedad londinense a una amiga cercana de Eloise para, al final, poner en aprietos a Penélope Featherington.

Sin embargo, hay una pregunta que más de un fan de la serie de Netflix seguramente se hizo: ¿pedía mucho dinero, se podía hacer rica con esa cantidad?

Advertencia: a partir de este momento, se revelarán spoilers de la parte 2 de la temporada 3 de ‘Bridgerton’.

Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers

¿Cuánto dinero pedía Cressida Cowper a Penélope en ‘Bridgerton 3’?

En la parte 2 de la temporada 3 de ‘Bridgerton’, se muestra a una Cressida tan desesperada por evitar un matrimonio arreglado con un hombre mayor que decide tomar el crédito de ‘Lady Whistledown’ para cobrar la recompensa de 5 mil libras que la reina Charlotte ofrecía a quien desenmascarara a la autora.

Aunque su plan inicial falla, en cuanto descubre que Penélope es quien está detrás de la columna de chismes, acude a su enemiga por dinero: le pide 10 mil libras a cambio de no revelar su secreto a toda la sociedad. Una vez que Colin intenta mediar, Cressida aumenta la cantidad inicial y demanda el doble, 20 mil libras.

Penelope (Nicola Coughlan) y Cressida (Jessica Madsen) en "Bridgerton 3"



Si bien esas cifras son altas por sí mismas en la actualidad, ¿qué tanto dinero representaba en ese entonces?

Hay que recordar que la tercera temporada de ‘Bridgerton’ está situada en 1815, por lo que, para responder la pregunta, se debe tomar en cuenta la inflación desde entonces.

El Banco de Inglaterra, a través de su sitio web, señala que 5 mil libras de aquella época equivalen a más de 373 mil libras en mayo de 2024, es decir, 474 mil 563 dólares. 10 mil libras, al día de hoy, serían más de 746 mil libras o 949 mil 129 dólares, casi un millón.

'Bridgerton 3'



Adicionalmente, el departamento de los Archivos de Inglaterra señala que, en 1820 (no lo especifica para 1815), 10 mil libras servían para comprar 952 caballos, dos mil vacas, pagar más de 66 mil días de salario a un trabajador calificado, entre otros bienes.

¿Con quién se casa Cressida Cowper en los libros de ‘Bridgerton’?

En los libros de Julia Quinn, la historia de la enemiga de ‘Pen’ es ligeramente diferente a la que se mostró en la serie de Netflix.

Cressida Cowper se casa con Lord Twombley, un hombre mayor que presume de su fortuna y que no tiene mayor relevancia en la trama. Vale la pena señalar que esto sucede en el tercer libro, ‘Te doy mi corazón’.

Para la cuarta novela, ‘Seduciendo a Mr. Bridgerton’, Cressida se queda viuda y descubre que su esposo no era tan rico como decía, por lo que se ve en aprietos económicos. Eso es lo que la motiva a hacerse pasar por Lady Whistledown y, eventualmente, a sobornar a Penélope.

'Bridgerton 3'