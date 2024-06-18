‘Bridgerton 3’: Cressida iba a tener un final diferente y un detalle en su peinado lo reveló

Video ¿Eloise y Cressida serán novias en la última parte de 'Bridgerton 3'? Fans comparten las 'pruebas'

La temporada 3 ‘Bridgerton’ dejó muchas preguntas abiertas para los fans. Una de ellas es qué pasará con Cressida Cowper, quien parece enfrentar un futuro incierto luego de que sus planes se desmoronaran en la segunda parte.

Un dato curioso es que los creadores de la serie de Netflix tenían pensado un final alternativo para este personaje. Y, de hecho, una parte de su caracterización revela cómo iba a ser.

Advertencia: a partir de este momento, habrá spoilers de la tercera temporada de ‘Bridgerton’.

Alerta de spoilers

Cressida Cowper iba a tener un final diferente en ‘Bridgerton 3’

A lo largo de la temporada 3 de ‘Bridgerton’, Cressida ganó más atención y profundidad. En los últimos episodios de esta entrega, la vemos tan desesperada por evitar casarse con un hombre mayor, que se adjudica el crédito de la columna de chismes ‘Lady Whistledown’.

Sin embargo, su plan de cobrar la recompensa que la reina ofrecía a quien desenmascara a la autora, no funciona y ella termina excluida de la sociedad. La última vez que se le ve en pantalla, está tomando un carruaje lleno de todas sus pertenencias. Aunque no se detalla a dónde se dirige, se puede deducir que va a Gales, luego de que su padre mandara llamar a su tía para aislarla por un tiempo.

'Bridgerton 3'



Jessica Madsen, quien interpreta a Cressida Cowper, reveló a ‘Entertainment Weekly’ que, inicialmente, la serie tenía planeado un final diferente para su personaje. Incluso, se grabó esa versión alternativa.

"[En el primer final que filmamos], Lady Cowper (su madre), la salva, se sube al carruaje con ella y se van juntas", explicó.

Esta revelación le da un nuevo significado al peinado que madre e hija llevan en sus últimas escenas: el de Cressida mostraba una jaula con una cadena, mientras que Lady Cowper lucía una llave en el cabello. De esta manera, se daba a entender que su mamá la salvaría.

'Bridgerton 3'



Jess Brownell, ‘showrunner’, explicó que, aunque “era un momento hermoso”, durante la edición, Shonda Rhimes y ella se dieron cuenta de que “parecía como un final para Cressida, como que cerraba su historia” y, dado que planean explorar aún más su personaje en la siguiente entrega, se quedaron con la toma en la que solo se ve a la joven en el carruaje.

¿Cressida está enamorada de Eloise?

En la citada entrevista con ‘Entertainment Weekly’, Jessica Madsen fue cuestionada por la teoría de muchos fans de que entre Cressida Cowper y Eloise Bridgerton pudiera surgir algo más de una amistad.

Al respecto, comentó: “Creo que lo que vemos son dos chicas con una conexión y una química realmente maravillosas, y es inesperado. Era muy importante para Claudia (Jessie, quien interpreta a Eloise) y para mí asegurarnos de que esa conexión fuera auténtica y real porque no queríamos que hubiera ninguna duda sobre si es manipulador o si se están tratando de vengar de Penélope o algo así. [...] Pero, en cuanto a Cressida y Eloise, solo es una amistad”.

Cressida Cowper en 'Bridgerton 3'