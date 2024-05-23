La historia de Cressida Cowper en los libros de 'Bridgerton': ¿Se casa o se convierte en solterona?

Video 'Bridgerton': Los secretos tras la escena más candente, ¿por qué eligieron canción de Pitbull?

Los primeros cuatro capítulos de 'Bridgerton 3' dieron mucho de qué hablar en redes sociales, pues muestran de manera única el enamoramiento de Colin Bridgerton con Penélope Featherington, la mujer que fue su amiga por años.

Cressida Cowper en 'Bridgerton 3': Cambios significativos en su historia del libro a la pantalla

Como era de esperarse, Netflix hizo cambios significativos en el show, y quizás el más notorio es el desarrollo del personaje de Cressida Cowper. En esta nueva temporada, ella es una chica de alta sociedad que mantiene una amistad con Eloise Bridgerton y busca desesperadamente un esposo por presión de sus padres, ya que ha estado soltera por varios años, además de que su familia sufre por la escasez de dinero.

Es así que decide conquistar a Lord Debling y, en el proceso, competir con Penélope, persona que no es de su agrado, por lo cual hace todo lo posible para avergonzarla en público, como por ejemplo rasgar su vestido de manera "accidental".

Si bien este es el panorama general que dio la serie sobre ella, resulta que en los libros de Julia Quinn, Cressida tiene una historia completamente diferente.En el drama televisivo, se hace énfasis en que, ante el fracaso de Cressida por encontrar marido sola, sus padres la amenazan con comprometerla a la fuerza. Sin embargo, en el texto 'Te doy mi corazón', donde se habla sobre el romance de Benedict Bridgerton con Sophie Beckett, se confirma que ella se casa con un hombre noble llamado Lord Twombley.

Esto significa que, de acuerdo con la historia original, Cressida contrae matrimonio antes que Penélope y no es una solterona como la muestran en los capítulos.

Aunque la joven de la alta sociedad, después de su matrimonio, piensa que tendrá una vida de lujos y sin problemas, resulta ser todo lo contrario, ya que Lord Twombley muere antes del comienzo del libro cuatro 'Seduciendo a Mr. Bridgerton', lo cual la deja en una posición de viudez y con una situación económica baja.

Posteriormente, Lady Danbury ofrece mil libras de recompensa a quien descubra la identidad de Lady Whistledown y, con el fin de conseguir el dinero, admite que ella es quien ha estado escribiendo los chismes de la alta sociedad, pero realmente nadie le cree.

Con el fin de exponerla, Penélope escribe un artículo para revelarla como un fraude, lo cual hace que ella se dé cuenta de la identidad real de Lady Whistledown y chantajee a la joven pelirroja con dinero para no delatarla.

Ante esto, Colin trama un plan con su familia para revelar la identidad de Penélope antes de que Cressida pueda exponerla, lo cual ocurre en un baile organizado por Daphne y su esposo Simon Basset. Después de hacerlo, todos los Bridgerton continúan siendo bienvenidos en la alta sociedad, mientras tanto Cressida se exilia.

Por el momento, la joven Cressida del libro y Netflix comparten una situación económica vulnerable, aunque por diferentes circunstancias, lo cual podría indicar que en los siguientes capítulos se mantenga el plan de que ella se haga pasar por Lady Whistledown y conseguir así dinero.

A pesar de que en el libro Cressida tiene un final trágico, en esta nueva versión televisiva de la historia podrían darle un desenlace diferente, como por ejemplo ser perdonada por la reina y la sociedad o terminar conociendo a Lord Twombley para casarse, pero eso solo lo comprobaremos el próximo 13 de julio, día en que llega la segunda parte de 'Bridgerton 3'.

