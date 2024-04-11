'Secuestro del vuelo 601': la historia real en la que está basada la serie de Netflix

Video Así fue el secuestro del vuelo 601: la aterradora historia real que inspiró la serie de Netflix

‘Secuestro del vuelo 601’ llegó a Netflix con 6 capítulos llenos de tensión y heroísmo. La historia, protagonizada por Mónica Lopera, Christian Tappan, Enrique Carriazo, Ángela Cano, y Marcela Benjumea, promete mantener a la audiencia al filo de sus asientos, casi de la misma manera que los hechos reales hicieron en su momento con quienes los vivieron.

La historia real del ‘Secuestro del vuelo 601’, serie de Netflix

El 30 de mayo de 1973, el vuelo HK-1274 de la Sociedad Aeronáutica de Medellín, SAM, que cubría la ruta Bogotá-Cali-Pereira, y llevaba 84 personas a bordo, se convirtió en el escenario de una tensa odisea que duró 55 horas y recorrió varios países de Latinoamérica. Todo empezó cuando dos hombres armados que se identificaron como miembros del ELN (Ejército de Liberación Nacional de Colombia) anunciaron que habían secuestrado el avión.

El destino inicial solicitado por los secuestradores fue Aruba, donde aterrizaron esa misma tarde. Los delincuentes exigían un rescate de 200 mil dólares y la liberación de presos políticos en Colombia. Sin embargo, sus solicitudes no fueron cumplidas: el gobierno colombiano se negó a negociar, mientras que la aerolínea respondió que solo tenía 20 mil dólares de presupuesto.

A pesar de la tensión, los secuestradores accedieron a liberar en Aruba a un grupo de ciclistas que iban a participar en el Clásico RCN.

Tras la negativa de las autoridades en cuestión, los criminales decidieron alargar su fechoría por el mayor tiempo posible, obligando a los encargados del vuelo HK-1274 a viajar a otros países de Latinoamérica. Sin embargo, ningún aeropuerto les daba autorización para aterrizar, por lo que pasaron horas en el aire.

En las pocas paradas que lograron hacer, varios pasajeros lograron escapar. Finalmente, los secuestradores liberaron a 14 de los 23 pasajeros restantes en Chile.

El secuestro concluyó en Mendoza, Argentina, donde los últimos pasajeros fueron liberados tras 55 horas de secuestro. Solo quedaron a bordo la tripulación y los secuestradores, que fueron identificados cinco días después del secuestro como Eusebio Borja y Francisco Solano López.

La sorpresa que se llevó la tripulación y las autoridades fue que los hombres en cuestión no eran miembros del ELN, ni siquiera colombianos. En realidad, se trataba de dos futbolistas paraguayos que vivían en Pereira y buscaban ganar dinero.

¿Qué pasó con los secuestradores del vuelo HK-1274?

Solano López fue extraditado a Colombia y cumplió cinco años de cárcel, mientras que Borja escapó aún en Argentina y desde entonces se desconoce su paradero.

¿La serie ‘Secuestro del vuelo 601’ de Netflix está basada en un libro?

Como ya se mencionó, los sucesos de la serie de Netflix sí pasaron en la vida real, por lo que la verdadera historia es la principal inspiración.

Claro, la anécdota es tan inusual que, antes de llevarla a la televisión, inspiró otros formatos. En 2010, el periodista italiano Massimo Di Ricco publicó ‘Los condenados el aire’. El libro es la principal referencia de ‘Secuestro del vuelo 601’.

En 2021, el podcast ‘Radio Ambulante’ contó la historia en el episodio ‘Los aeropiraratas’.

¿Conocías la historia real detrás del ‘Secuestro del vuelo 601’? Cuéntanos en los comentarios si te interesa ver la serie de Netflix.