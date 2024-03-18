La historia real que inspiró ‘El discurso del Rey’, película que ganó el Oscar en 2010

Video 'The Crown' cambió la versión en estas 7 historias: Diana y Carlos se conocieron de otra manera

La historia de la realeza británica ha sido retratada en múltiples películas y series, tal como ‘The Crown’ de Netflix.

En 2010, Colin Firth protagonizó una cinta que gira en torno al duque de York, quien debe tomar el trono después que su hermano abdica: 'El discurso del Rey'.

Colin Firth interpretó a Jorge VI en la película 'El Discurso del Rey'

La historia real que inspiró la película ‘El discurso del Rey’

La película muestra que Eduardo VIII abdica al trono de Reino Unido, por lo que su hermano, el duque de York, debe tomar todas las responsabilidades como la cabeza de la monarquía. Eso incluye dar un importante discurso en la radio sobre la declaración de guerra a Alemania, en 1939; solo que había un problema: debía vencer su tartamudez.

Jorge VI, el padre de la reina Isabel II, creció bajo la sombra de su hermano mayor, Eduardo. Era un hombre tímido, tartamudo y no confiaba en que pudiera liderar a toda una nación.

Su coronación se realizó el 12 de mayo de 1937 en la Abadía de Westminster en Londres, Inglaterra, fecha en la que su hermano debía tomar el trono, pero él eligió el amor sobre su deber como rey, ya que deseaba casarse con Wallis Simpson, una mujer estadounidense divorciada.

'El discurso del rey'



Isabel, la esposa de Jorve VI, buscó ayuda y encontró a un terapeuta del habla y del lenguaje llamado Lionel Logue, quien le enseñó a mejorar su dicción.

Juntos, trabajaron en el discurso día y noche, incluso cambiando algunas palabras para que el rey se sintiera más cómodo, ya que tartamudear pondría en ridículo a la monarquía, lo cual no ocurrió, hablando coherentemente por la radio tras la declaración de Alemania de la Segunda Guerra Mundial.

Debido al gran trabajo que hizo Lionel Logue, la Real Orden Victoriana lo reconoció por su notable servicio y disposición a la corona, trabajando junto al rey Jorge VI durante muchos años, hasta que el soberano falleció a causa de un cáncer de pulmón en 1952.

El rey Jorge VI junto a su familia, la reina Elizabeth Bowes-Lyon y sus hijas las princesas Elizabeth y Margarita, en la Coronación del Duque de York el 12 de mayo de 1937.



La siguiente persona en ocupar el trono fue su hija mayor, Isabell II, quien falleció el 8 de septiembre de 2022 a los 95 años, quedando en su lugar Carlos III, cuya coronación ocurrió el 6 de mayo de 2023 y actualmente está en tratamiento por cáncer.

¿Quién interpretó a Jorge VI en la película ‘El discurso del Rey’?

Este hecho histórico fue mostrado en la película ‘El Discurso del Rey’, dirigida por Tom Hooper, la cual fue reconocida a nivel mundial en varias premiaciones.

La película comienza con el príncipe Alberto, duque de York (interpretado por Colin Firth), tartamudeando durante el discurso de clausura de la British Empire Exhibition de 1925, en el Estadio de Wembley. Cuando considera que nunca podrá mejorar su habla, su esposa Isabel (Helena Bonham Carter) lo convence de ver a Lionel Logue (Geofrey Rush), un fonoaudiólogo australiano que vive en Londres.

Su padre, el rey Jorge V falleció en enero de 1936 y asciende al trono Eduardo VIII, quien provoca una gran crisis en la monarquía tras expresar su deseo de casarse con Wallis Simpson, una mujer estadounidense de la alta sociedad que todavía no se ha divorciado de su segundo esposo. Su decisión fue definitiva y Alberto sube al trono como Jorge VI.

El rey se vuelve un buen amigo de Logue, a quien le cuenta los traumas que vivió en su niñez, como la represión que sufrió por ser zurdo, los abusos psicológicos de su niñera y la muerte de su hermano menor, entendiendo el origen de su problema del habla.

Con la inminente llegada de la Segunda Guerra Mundial, Jorge VI debe dar un poderoso discurso a la nación, por lo que pide la ayuda de Logue para prepararlo, logrando su cometido en un final conmovedor.

En el desenlace del filme, el discurso es todo un éxito y el rey sale al balcón del palacio de Buckingham para saludar a las miles de personas que se reunieron, cerrando con un pequeño cartel que indica que Jorge VI y Lionel Logue fueron buenos amigos.