Tiktoker se disculpa por normalizar el grooming y dar "mensaje equivocado": internautas la atacan

Las polémicas son parte de las redes sociales y la que sacudió a todos fue la que se creó después de que Florencia Guillot publicó su podcast número 51, donde entrevistó a Paulina Florencia y su esposo Mau Cuevas, quienes contaron su historia de amor, la cual fue acusada como un caso de grooming y ella se disculpó por lo ocurrido, te explicamos.

Florencia Guillot pide disculpas tras "normalizar" el grooming en su podcast con Pau Florencia y Mau Cuevas

Todo esto comenzó porque en la plática dejaron en claro que llevaban 17 años juntos como pareja y aunque no dijeron a qué edades se conocieron exactamente, Pau mencionó que ella iba en la secundaria mientras su esposo ya tenía un trabajo estable.

Tanto la influencer como los invitados fueron atacados directamente en redes sociales y el hate escaló tanto que la pareja tuvo que poner privadas sus cuentas. La entrevistadora del podcast 'Vete a triunfar' emitió un video y entre lágrimas reveló que le dolía por lo que estaba pasando, ya que su intención nunca fue dañar a alguien o transmitir un mensaje erróneo.

Después de darse un respiro de las redes sociales e irse de vacaciones con su familia, el público se enfadó más porque ante sus ojos estaba "evadiendo su responsabilidad" y si bien regresó para seguir creando contenido, su número de seguidores cayó y las críticas no cesaron.

Por ello, el pasado 4 de noviembre Florencia Guillot publicó un nuevo clip donde expresa que ha leído los comentarios del público y reconoció que "cometió un error".

@candresperedo Polémico podcast de Florencia Guillot! La acusan de normalizar un delito! Se vuelve tendencia en las redes el nuevo episodio con Pau Florencia y su esposo Mau! La influencer “The Urban Beauty” revelo que tenía 15 años y el casi 30 cuando se conocieron #podcast #controversia #florenciaguillot #theurbanbeauty #noticias ♬ sonido original - Candrés Peredo

"Reconozco que cometí un error y les quería ofrecer una disculpa porque aunque ese no era el objetivo del podcast, entiendo que fue un mensaje equivocado y que normalice situaciones y comportamientos que no están bien y que aparte afecta a muchísimas personas en todo el mundo, pero sobre todo a mujeres. Hoy más que nunca entiendo que no podemos ser indiferentes al tema y mucho menos seguir normalizándolo".



Continuó explicando que por su parte se contactó con un especialista en abuso infantil para conocer más del tema y seguir instruyéndose.

Además, aseguró que los temas que aborde en adelante tendrán un nivel profundo de investigación para evitar que algo similar vuelva a ocurrir y todos los comentarios le ayudaron a "enfrentar los problemas de frente".

¿Cómo reaccionó Internet ante las palabras de Florencia Guillot?

En menos de 24 horas el material obtuvo más de medio millón de vistas y el público no estuvo del todo satisfecho porque aseguraron que Florencia Guillot tardó mucho tiempo en disculparse, sus palabras no son del todo sinceras y solamente emitió aquel mensaje por la pérdida de sus seguidores y trabajos como influencer.

"Mil años después habla, no bueno", "Cuando la presión social funciona pasa esto", "Solo lo hace porque ya está perdiendo seguidores y trabajo, no le crean", "Disculpas” no muy sinceras", "Pero hasta ahora lo reconoce, primero se justifico, luego lloro, luego dijo que la malinterpretaron, y como nada le funcionó ya acepta lo que hizo", "Esta disculpa no es genuina, está forzada. ¡¡Falsa!!", "El discurso llegó con retraso de 1 mes pero bueno, todo sea por no perder seguidores jaja. Nah Florencia, ya fuiste" o "Se dio cuenta que no monetizó fueron algunos".

@florencia.guillot Guerreros, leí todos sus comentarios y quiero retomar el tema del podcast para profundizar y reflexionar algunas cosas junto a ustedes. Gracias por todo su apoyo, comprehensión y apoyarme a ser mi mejor versión. Seguiré creando contenido responsable para seguir creciendo esta tan comunidad bonita que tenemos. Los quiero. -Florencia Guillot Les paso el contacto de Paula Aguilar, psicóloga y especialista en temas de abuso infantil, crianza y psicóloga de niños y adolescentes. La encuentran como @mama.con.ciencia #florenciaguillot #podcastflorenciaguillot #parati #fyp ♬ sonido original - Florencia Guillot💥



Por otro lado, cada vez más crecen las felicitaciones hacia la creadora de contenido, pues las personas aseguran que por fin entendió qué hizo mal y enfrentó las consecuencias de sus actos.

"Animo Florencia, es valiente de tu parte dar la cara, sigue documentándote, investigando y mejoraras. Tropiezos tenemos todos", "La gente te ataca como si ellos no se equivocaran, solo que sus errores no son públicos. Gracias por responsabilizarte y tener consciencia", "YA NO TE DISCULPES. Te atacan como si hubieras hecho lo peor. Te mando un abrazo", "Vaya al fin, felicidades por ir con un especialista e informarte, continua así" y "Este mensaje se esperaba desde el primer momento. Si es sincero me parece muy bueno que hayas entendido la gravedad del tema", es lo que expresaron.



Hasta el moment,o Paulina Florencia y su esposo Mau Cuevas no han comentado nada al respecto de la controversia que los rodea.

¿Qué piensas acerca de este video? Dinos en los comentarios.

