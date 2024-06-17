Francesca y Lord Kilmartin se enamoraron en la vida real: actores de 'Bridgerton' que son pareja

Video La historia de Francesca en los libros vs la serie, ¿Michaela Sterling es importante en su futuro?

La segunda parte de tercera temporada de 'Bridgerton' ya está en Netflix y desde su estreno su elenco ha sido tendencia. Los amores del drama de época han llamado la atención, sobre todo los romances que se originaron dentro del set.

Te decimos qué actores se enamoraron durante las grabaciones de la serie de Netflix.

Francesca Bridgerton y el Lord John Stirling son pareja de verdad

Hannah Dodd y Victor Alli, quienes interpretan Francesca y John, tuvieron su flechazo mientras grababan 'Bridgerton'. Ellos confirmaron su relación durante la premier de la segunda parte de la tercera temporada de la serie, en Londres en Leicester Square, ubicado en el centro de la ciudad. Durante su paso por alfombra roja, Hannah y Victor no ocultaron su noviazgo y se les vio muy felices.

Hannah Dodd y Victor Alli en la premiere en Londres de la segunda parte de la tercer temporada de 'Bridgerton'. Imagen Getty Iamges.



El romance comenzó con los cortejos de sus personajes el conde de Kilmartin y Francesca Bridgerton en la tercera temporada de la serie.

Francesca Bridgerton y el Lord John Stirling son pareja de verdad. Imagen Netflix

Lord Debling y Prudence Featherington se enamoraron en la vida real

Uno de los primeros noviazgos en salir a la luz fue el de Bessie Carter y Sam Phillips.

En la serie Sam da vida a Lord Debling, un aristócrata que se convierte en el pretendiente de Penelope Featherington; sin embargo, en la vida real su interés amoroso es la actriz Bessie Carter, quien da vida a Prudence, una de las hermanas de Pen.

Carter y Phillips se conocieron en el set de ‘Bridgerton’ en 2022 y rápidamente congeniaron. Los actores fueron vistos juntos públicamente por primera vez en mayo de 2023 en la fiesta posterior al evento Theatrical Consequences: the Fifth Annual Platform Presents West End Gala.

Bessie Carter y Sam Phillips junto a la madre de la actriz Imelda Staunton en la premier en Londres de 'Wonka'. Imagen Getty Images.



La versión en línea del Daily Mail, publicó que, aunque los personajes que la pareja de histriones interpretan en el drama de época no interactúan la chispa entre ellos surgió fuera de cámaras.

El tabloide reveló que tras terminar de filmar la tercera temporada comenzaron a salir y tras salir un par de meses se, Bessi se habría mudado al departamento que Jim tiene en mudándose al apartamento de Sam en Brighton, una localidad situada en la costa sur de Inglaterra.

Ambos han sido fotografiados en varios eventos acompañados por los padres de la actriz, Imelda Staunton, y Jim Carter.

Lord Debling y Prudence Featherington. Imagen Netflix

Philippa Featherington y Benedict Bridgerton son novios en la vida real

Harriet Cains y Luke Thompson también mantienen una relación fuera de los estudios de grabación. En la serie interpretan a Benedict Bridgerton, quien es uno de los candidatos para protagonizar la cuarta temporada de drama de época de Netflix, y a Philippa Featherington.

En enero de 2024, surgieron los rumores de un posible noviazdgo. Aunque Luke Thompson y Harriet Cains no han dicho que están juntos de manera oficial.

Luke Thompson y Harriet Cains en la fiesta de Vanity Fair. Imagen Getty Images.



Los seguidores de la serie han especulado sobre su supuesta relación, pues han estado atentos a las apariciones públicas de la presunta pareja y han notado señales de que, entre ellos, además de haber una química muy especial, hay algo más que amistad.

Pero al igual que sus compañeros Sam y Bessi, Luke y Harriet son muy mesurados y reservados. Ninguno de los dos ha comentado o hecho declaraciones sobre su noviazgo.