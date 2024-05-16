'Bridgerton': Las parejas de los actores en la vida real, ¿los protagonistas tienen un romance?

Video 'Bridgerton 3': Las parejas del elenco en la vida real, ¿Nicola Coughlan y Luke Newton son novios?

La temporada 3 de ‘Bridgerton’ ya se estrenó en Netflix y promete enamorar de nueva cuenta a su audiencia con la historia de cómo Penelope y Colin pasan de ser amigos a esposos. En la vida real, ¿quiénes son las personas que flecharon a los actores de la serie? Te contamos los detalles.

La pareja de Nicola Coughlan en la vida real

En la vida real, la actriz encargada de darle vida a Penelope Featherington es casi tan reservada sobre su vida personal como su personaje lo es de su identidad como Lady Whistledown.

A sus 37 años de edad, solo se le ha relacionado con el actor Laurie Kynaston, con quien compartió créditos en ‘Derry Girls’. Si bien, ella no se ha pronunciado sobre los rumores.

Nicola Coughlan Imagen Getty Images

¿La pareja de Luke Newton en la vida real es alguien de ‘Bridgerton’?

Sin duda, el interés por la vida amorosa del actor detrás del galán Colin Bridgerton aumentará tras el estreno de la tercera temporada de ‘Bridgerton’.

El actor de 31 años mantuvo una relación a largo plazo con la actriz galesa Jade Louise Davies de 2019 a 2023. Incluso, se les vio juntos en la premiere de la segunda temporada de la serie. Sin embargo, se reportó que se separaron debido a que no podían encontrar tiempo en sus ocupadas agendas.

Luke Newton Imagen Getty Images



Los informes apuntan a que Luke Newton está soltero por el momento, pero los fans han notado que su química con Nicola Coughlan parece haber traspasado la ficción, dando pie a que muchos se pregunten si son pareja en la vida real.

Sin embargo, Nicola calificó las especulaciones como “realmente dulces” en una entrevista con ‘Extra’. Para aclarar aún más las cosas, una fuente confirmó a la revista ‘People’ que Newton y Coughlan “solo son amigos”.

Nicola Coughlan y Luke Newton Imagen Getty Images

La pareja de Jonathan Bailey en la vida real

De igual manera, el actor que encarna Anthony Bridgerton ha procurado mantener su vida personal y amorosa en privado.

No obstante, ha compartido algunos detalles con la prensa. Así es como se sabe que es gay y, según dijo en diciembre de 2023, está en una relación con un “hombre encantador”.

Bailey no quiso revelar la identidad de quien le robó el corazón, mencionando al ‘Evening Standard’: “No es secreto, pero es privado. Tener una vida privada es, para mí, absolutamente fundamental.

Imagen Getty Images

La pareja de Simone Ashley en la vida real

La intérprete de Kate Sharma tampoco suele hablar sobre su vida personal, pero en marzo de 2023 confirmó su relación con Constantin ‘Tino’ Klein a través de una publicación en Instagram en la que se les veía en una fiesta posterior a los premios BAFTA en Londres.

Imagen Getty Images

La pareja de Luke Thompson en la vida real

El actor detrás de Benedict Bridgerton también se ha caracterizado por mantener su vida personal y amorosa fuera del ojo público.

Sin embargo, en fechas recientes han surgido rumores de que estaba saliendo con su compañera de reparto en ‘Bridgerton’, Harriet Cains, quien interpreta a Phillippa Featherington en la serie. Aunque ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido las especulaciones de romance, fueron fotografiados abrazándose en la Fiesta de las Estrellas en Ascenso de Vanity Fair a principios de este año.

Luke Thompson y Harriet Cains Imagen Getty Images

La pareja de Claudia Jessie en la vida real

La actriz que le da vida a Eloise Bridgerton también es discreta sobre su vida personal, pero en un artículo de ‘The Guardian’ de abril de 2024 se detalla que su pareja es Cole Edwards, encargado de casting de ‘Bridgerton’, a quien conoció gracias a la serie de Netflix. Su romance inició después de que ella consiguió el trabajo.

Imagen Getty Images y Netflix

Otras parejas del elenco de ‘Bridgerton’ en la vida real

Si bien la mayoría del reparto de la serie de Netflix lleva su vida personal con total hermetismo o discreción, uno que otro no esconde su amor.

Adjoa Andoh, quien encarna a Lady Danbury, está casada desde 2001 con el escritor Howard Cunnell.

Adjoa Andoh está casada con Howard Cunnell. Imagen Adjoa Andoh / Instagram



Golda Rosheuvel, encargada de darle vida a la reina Charlotte, mantiene una relación de más de una década con la dramaturga Shireen Mula.

Golda Rosheuvel Imagen Jeff Spicer/Getty Images