Un easter egg de 'Bridgerton 3' reveló quién será el protagonista de la temporada 4

Video 'Bridgerton': Francesca, Eloise o Benedict, ¿quién será el protagonista de la temporada 4?

La serie 'Bridgerton' se volvió tendencia mundial tras el estreno de la segunda parte de su tercera temporada, que nos ofreció una historia llena de romance, drama y escenas candentes. Ahora, la pregunta que todos se hacen es quién será el o la protagonista de los siguientes capítulos.

¡Si no has visto 'Bridgerton 3', es importante que sepas que a continuación habrá spoilers!

PUBLICIDAD

Escena final de 'Bridgerton 3' menciona quién podría ser el nuevo protagonista

El octavo capítulo, 'Into the Light', que cierra la historia de Penélope Featherington y Colin Bridgerton, reveló que los hermanos de la popular familia comenzaron a separarse debido a sus matrimonios. Por ejemplo, Anthony y Kate decidieron viajar a la India para que su bebé naciera allí, lo cual deja en duda cuándo regresarán.

Por otro lado, Francesca accedió a ir con su nuevo esposo, John Stirling, a Escocia, donde vivirán en un castillo en compañía de Eloise, quien pidió vivir con ellos sin interferir en sus planes como pareja. Esto deja a la enorme familia dividida y con la duda sobre cuál historia narrará Netflix en el futuro, pero la respuesta fue mencionada de manera sutil.

Todo ocurre en la escena final cuando Violet Bridgerton, Colin, Penélope, Benedict, Gregory y Hyacinth despiden a Lord Kilmartin, Francesca y Eloise, quienes emprenden su viaje en carreta a su nuevo hogar.

Si bien todos ellos intercambian palabras y abrazos, el momento más significativo fue cuando Benedict le dice adiós a Eloise, con quien tuvo un gran acercamiento es esta temporada. La joven le explica a su hermano que regresará el año que viene, pues su mamá no la dejaría perderse el baile de máscaras que organizará, y él responde: "Allí estaré, escondiéndome detrás de una máscara, evitando a las damas elegibles como la peste", lo cual es de suma importancia.

¿Cómo inicia la historia de amor de Benedict Bridgerton?

Resulta que este evento social es el escenario clave del libro 'Te doy mi corazón', donde Benedict se enamora de una joven llamada Sophie Beckett, la hija no reconocida del Conde de Penwood. Lo interesante es que, al llevar antifaces, él no sabe su verdadera identidad, y pasan una serie de eventos dramáticos antes de que lo descubra.

PUBLICIDAD

Este pequeño easter egg estaría confirmando que 'Bridgerton 4' narrará la historia del segundo hermano más grande, que ha sido señalada como similar a la de 'Cenicienta', ya que Sophie tiene una malvada madrastra y hermanastras que la maltratan día y noche.

Con ello, Netflix aparentemente volvería al orden original de la saga, ya que es importante recordar que la empresa decidió primero plasmar el amor de Colin y Penélope, cuando realmente es el cuarto libro, brincando así el tercero, que es el de Benedict.

Si bien se desconoce cuándo iniciará la producción y la fecha de su lanzamiento, será interesante ver el desarrollo de Benedict en los nuevos episodios, ya que en la tercera temporada exploró su sexualidad como una persona bisexual.

'Bridgerton' Imagen Netflix y Copilot