Bridgerton

'Bridgerton 3': El significado oculto de la escena de las mariposas y su relación con Penélope

La mariposa terminó siendo un elemento muy importante en la historia de Penélope Featherington dentro de 'Brigderton 3' y este es su significado.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Lili Diaz's profile picture
Por:Lili Diaz
Video ¿Eloise y Cressida serán novias en la última parte de 'Bridgerton 3'? Fans comparten las 'pruebas'

Una vez más, 'Bridgerton' ha puesto al público a suspirar con la historia de amor entre Penélope Featherington y Colin Bridgerton, quienes son los protagonistas de esta tercera temporada. Es bien sabido que existen elementos con significados especiales detrás en el show, y hay uno que siempre acompaña a Penélope: la mariposa. Conoce su significado.

A continuación hablaremos del último capítulo de 'Bridgerton 3' por lo que habrá spoilers.

<b>Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers</b>
<b>Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers</b>
Imagen VIX

Penélope y las mariposas: Cómo representan su crecimiento personal en 'Bridgerton 3'

PUBLICIDAD

Más sobre Bridgerton

‘Bridgerton’, T4: Netflix lanza un adelanto y ¡sí se apegará al libro ‘Te doy mi corazón'!
0:51

‘Bridgerton’, T4: Netflix lanza un adelanto y ¡sí se apegará al libro ‘Te doy mi corazón'!

Cine y Series
‘Emily en París 4’ hizo una broma sobre ‘Bridgerton’ y los fans se enamoraron de la referencia
0:58

‘Emily en París 4’ hizo una broma sobre ‘Bridgerton’ y los fans se enamoraron de la referencia

Cine y Series
¿Quién protagonizará 'Bridgerton 4'? Ella es la actriz que encarnará al romance de Benedict
2 mins

¿Quién protagonizará 'Bridgerton 4'? Ella es la actriz que encarnará al romance de Benedict

Cine y Series
¿Quién es Sophie, la futura esposa de Benedict Bridgerton? Estas actrices podrían interpretarla
3 mins

¿Quién es Sophie, la futura esposa de Benedict Bridgerton? Estas actrices podrían interpretarla

Cine y Series
'Bridgerton' temporada 4 ya tiene protagonista: su historia en los libros, fecha de estreno y más
3 mins

'Bridgerton' temporada 4 ya tiene protagonista: su historia en los libros, fecha de estreno y más

Cine y Series
'Eloise' tiene un enorme tatuaje y así se lo cubren en 'Bridgerton' (fotos)
2 mins

'Eloise' tiene un enorme tatuaje y así se lo cubren en 'Bridgerton' (fotos)

Cine y Series
Los accidentes que marcaron el rodaje de 'Bridgerton': Nicola Coughlan 'apuñaló' a otra actriz
3 mins

Los accidentes que marcaron el rodaje de 'Bridgerton': Nicola Coughlan 'apuñaló' a otra actriz

Cine y Series
¿La esposa de Benedict en 'Bridgerton 4' no será como en los libros? La 'pista' que alborotó a los fans
2 mins

¿La esposa de Benedict en 'Bridgerton 4' no será como en los libros? La 'pista' que alborotó a los fans

Cine y Series
'Bridgerton' estuvo llena de accidentes en el set: Eloise terminó en el hospital
3:29

'Bridgerton' estuvo llena de accidentes en el set: Eloise terminó en el hospital

Cine y Series
¿Reynolds (‘Queen Charlotte’) aparece en ‘Bridgerton 3’? La escena que enloqueció a los fans
3 mins

¿Reynolds (‘Queen Charlotte’) aparece en ‘Bridgerton 3’? La escena que enloqueció a los fans

Cine y Series

Si has puesto atención en los pequeños detalles, habrás notado que la mariposa es el símbolo de Penélope Featherington, ya que ha utilizado accesorios con forma de este pequeño animal. En esta tercera temporada, su presencia es aún más fuerte, ya que además de estar en sus ropas, también se encuentra en la decoración de su casa y en una importante celebración.

En el octavo capítulo, titulado 'Into the Light', además de ver a Cressida chantajear a Penélope para que le diera dinero a cambio de no divulgar su secreto sobre su doble identidad, también se muestra a las hermanas de la protagonista entusiasmadas por organizar un baile.

Las invitaciones a dicho evento se esparcen rápidamente y, aunque la alta sociedad no esperaba mucho de él, resulta que termina encantando a todos por la decoración tan elegante. Además, hay una enorme sorpresa extra: la liberación de mariposas por todo el lugar después de que se revelara que Penélope es Lady Whistledown y la reina aprobara sus escritos.

@el.bridgerton

Is it just me, or was the butterfly scene at the Dankworth-Finch ball a symbol of Penelope coming out from her cocoon as a beautiful butterfly herself?🦋✍🏻📜 Lady Whistledown everyone! #bridgerton #bridgertonseason3 #bridgerton3 #bridgertons3 #bridgerton3part2 #bridgertonnetflix #bridgertonedit #romancingmrbridgerton #penelopefeatherington #penelope #penelopebridgerton #ladywhistledown #whistledown #whistledownreveal #nicolacoughlan #polin #fyp #fypツ#foryoupage #netflixphilippines #netflixclips

♬ wide awake - *ੈ✩‧₊˚

Penélope Featherington pasa de ser una oruga a una mariposa

Esto, además de ser un bello espectáculo, tiene un significado importante y profundo, ya que las mariposas son un símbolo de libertad y transformación. En la cultura popular, estos insectos se asocian a menudo con el crecimiento personal, y en el contexto de la historia, representan la liberación de Penélope de su pasado, su evolución, empoderamiento y su capacidad para encontrar la felicidad con Colin.

En las dos primeras temporadas del show, Penélope era como una oruga: frágil, tímida y con poca confianza en sí misma. Sin embargo, en la tercera temporada, esto cambia. Penélope se transforma en una mariposa, saliendo de su crisálida y mostrando su verdadero esplendor.

PUBLICIDAD

Este simbolismo se refuerza cuando Penélope usa unos aretes de mariposa mientras su madre le dice: "Me consuela saber que siempre estarás aquí para cuidarme". Justo después de esta escena, ella toma las riendas de su vida, decide casarse y mudarse de la casa de los Featherington, y su vestuario cambia por completo, pasando de usar colores chillones a tonos más sobrios y elegantes. Es así como las mariposas terminan siendo el símbolo perfecto que refleja su evolución dentro del programa.

'Bridgerton'
'Bridgerton'
Imagen Netflix y Grosby Group


¿Ya habías notado este pequeño detalle? Dinos en los comentarios.

Relacionados:
BridgertonNetflixSeries de NetflixSeries basadas en librosCuriosidades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD