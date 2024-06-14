'Bridgerton 3': El significado oculto de la escena de las mariposas y su relación con Penélope

Video ¿Eloise y Cressida serán novias en la última parte de 'Bridgerton 3'? Fans comparten las 'pruebas'

Una vez más, 'Bridgerton' ha puesto al público a suspirar con la historia de amor entre Penélope Featherington y Colin Bridgerton, quienes son los protagonistas de esta tercera temporada. Es bien sabido que existen elementos con significados especiales detrás en el show, y hay uno que siempre acompaña a Penélope: la mariposa. Conoce su significado.

A continuación hablaremos del último capítulo de 'Bridgerton 3' por lo que habrá spoilers.

Penélope y las mariposas: Cómo representan su crecimiento personal en 'Bridgerton 3'

Si has puesto atención en los pequeños detalles, habrás notado que la mariposa es el símbolo de Penélope Featherington, ya que ha utilizado accesorios con forma de este pequeño animal. En esta tercera temporada, su presencia es aún más fuerte, ya que además de estar en sus ropas, también se encuentra en la decoración de su casa y en una importante celebración.

En el octavo capítulo, titulado 'Into the Light', además de ver a Cressida chantajear a Penélope para que le diera dinero a cambio de no divulgar su secreto sobre su doble identidad, también se muestra a las hermanas de la protagonista entusiasmadas por organizar un baile.

Las invitaciones a dicho evento se esparcen rápidamente y, aunque la alta sociedad no esperaba mucho de él, resulta que termina encantando a todos por la decoración tan elegante. Además, hay una enorme sorpresa extra: la liberación de mariposas por todo el lugar después de que se revelara que Penélope es Lady Whistledown y la reina aprobara sus escritos.

Penélope Featherington pasa de ser una oruga a una mariposa

Esto, además de ser un bello espectáculo, tiene un significado importante y profundo, ya que las mariposas son un símbolo de libertad y transformación. En la cultura popular, estos insectos se asocian a menudo con el crecimiento personal, y en el contexto de la historia, representan la liberación de Penélope de su pasado, su evolución, empoderamiento y su capacidad para encontrar la felicidad con Colin.

En las dos primeras temporadas del show, Penélope era como una oruga: frágil, tímida y con poca confianza en sí misma. Sin embargo, en la tercera temporada, esto cambia. Penélope se transforma en una mariposa, saliendo de su crisálida y mostrando su verdadero esplendor.

Este simbolismo se refuerza cuando Penélope usa unos aretes de mariposa mientras su madre le dice: "Me consuela saber que siempre estarás aquí para cuidarme". Justo después de esta escena, ella toma las riendas de su vida, decide casarse y mudarse de la casa de los Featherington, y su vestuario cambia por completo, pasando de usar colores chillones a tonos más sobrios y elegantes. Es así como las mariposas terminan siendo el símbolo perfecto que refleja su evolución dentro del programa.

'Bridgerton' Imagen Netflix y Grosby Group