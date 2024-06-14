Bridgerton

'Bridgerton 3': ¿Michaela Stirling aparece en los libros? Así cambiará la historia de Francesca

La tercera temporada de 'Bridgerton' presenta a Michaela Stirling, un nuevo personaje que desencadena un intenso debate entre los fans debido a su posible impacto en la historia de Francesca Bridgerton.

Video 'Bridgerton': Francesca, Eloise o Benedict, ¿quién será el protagonista de la temporada 4?

La tercera temporada de 'Bridgerton' nos mostró nuevos personajes y el más controversial fue Michaela Stirling, quien puso a los fans en un intenso debate, ya que cambiará por completo la historia de una chica Bridgerton.

¡A continuación habrá spoilers!

<b>Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers</b>
¿Quién es Michaela Stirling, el nuevo personaje de 'Bridgerton?

El capítulo final de la tercera temporada llegó este 13 de junio a Netflix y allí pudimos ver la revelación de la verdadera identidad de Lady Whistledown, un baile encantador organizado por las hermanas de Penélope, y la aparición de un familiar de John Stirling, quien acababa de casarse con Francesca Bridgerton.

Esto ocurre en medio del baile cuando Eloise le pide a Francesca acompañarla para vivir en Escocia, lugar donde tiene una proíedad su nuevo marido. Al cuestionar a John si está cómodo con la decisión, menciona que le parece una buena idea, ya que también se les uniría su prima Michaela Stirling.

Al presentarse, Michaela pregunta el nombre de Francesca, quien parece notablemente nerviosa cuando ella la mira, y este pequeño acto ya causó un enorme revuelo por dos razones. Primero, muchos internautas comenzaron a preguntar si la joven Stirling aparece en los libros escritos por Julia Quinn y la respuesta corta es no, pero de acuerdo a la trama creada por Netflix, su llegada es más importante de lo que crees.

Imagen Netflix

'Bridgerton 3' redefine la historia de Francesca con la aparición de Michaela Stirling

Diversos fans de la serie han compartido en TikTok que Michaela, de hecho, podría ser el reemplazo del conde Michael Stirling, quien se casa con Francesca cuando John, su primo, muere repentinamente en la historia original.

El sexto libro, 'El corazón de una Bridgerton', narra esta historia y cómo Francesca batalla con la pérdida de su esposo, vive un aborto, su luto y la manera en que años después vuelve a encontrar el amor con Michael. Sin embargo, Netflix cambiaría esto por completo, pues Francesca podría vivir un romance con Michaela en el futuro, haciéndola la primera pareja formal LGBTQ+ del show, lo cual cambia completamente la narrativa.

En el pasado, la showrunner de la serie, Jess Brownell, comentó que en algún punto se incluiría una pareja queer, aunque no especificó a qué hermano de Bridgerton se refería. 'Bridgerton 3' parece haber dado la respuesta.

"Creo que este es un programa sobre las muchas formas en que la gente ama. Así que parece correcto mostrar todas las formas en que la gente ama, incluido el amor queer”.
Este enorme giro a la trama, con el posible romance entre Michaela y Francesca, comenzó a dividir a los fans de manera inmediata. Mientras que algunos están encantados con la idea, otros se manifestaron en contra, no por mostrar inclusión en los próximos episodios, sino porque creen que la historia de Francesca es la más bonita de todas y temen que no será contada con fidelidad.

"Me encantaba su libro, era mi favorito. Estoy tan molesto", "Si iban a darnos representación bi deberían haber elegido a cualquiera menos a Francesca", "Yo estoy muy feliz con el cambio", "Algo acerca de la gente odiando mucho esto me hace amar el cambio aún más lmao", "Hubiera quedado mejor Eloise como gay o bi, Netflix lo va a hacer mal", "Si Shondaland quiere hacer una historia del mismo sexo debe ser históricamente exacta..... las personas gay no eran aceptadas en la Regencia y Francesca quería ser mamá, dos cosas que no pueden pasar si cambian el género del personaje".


También se sugirió que alguno de los hermanos Bridgerton más jóvenes hubieran sido los candidatos perfectos para representar a la comunidad LGBTQ+ y crear empatía con el público, debido a que se argumenta que la personalidad y vivencias de Francesca no concuerdan con el posible enamoramiento de Michaela.

Imagen Netflix


¿Tú que piensas acerca de este cambio que hará Netflix con 'Bridgerton'? Dinos en los comentarios.

