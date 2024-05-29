5 alimentos que debes incluir en tu cena para dormir mejor y no subir de peso

Para dormir bien, mejorar tu calidad de sueño y no subir de peso debes tener cuidado con lo que cenas. En efecto, no solo el estrés, utilizar tus dispositivos electrónicos por las noches pueden provocarte insomnio, también consumir comidas ácidas, ricas en azúcar o grasas, ganando algunos kilos de más. Pero, no todo es malo, también hay algunos alimentos que te ayudan a producir serotonina y melatonina de forma natural para recuperar tu ciclo de sueño. Son ligeros y bajos en calorías. Te decimos cuáles son.

5 alimentos que te ayudan a conciliar el sueño y no subir de peso

PUBLICIDAD

1. Fresas con yogur

Además de ligera, la combinación de estos alimentos en la cena le ayudarán a tu cuerpo a producir más melatonina, la hormona del sueño. Y es que las fresas contienen antioxidantes y vitamina C que reducirán el estrés, en tanto el yogur tiene triptófano, una sustancia precursora de la serotonina. Son bajos en calorías y tienen la fibra suficiente para sentir saciedad y/o reducir el apetito.

2. Comer cerezas por la noche para dormir mejor

Las cerezas son una fuente natural de melatonina. Además, tienen antioxidantes que reducirán la inflamación de tu cuerpo. Comer cerezas por las noches regulará tu ciclo de sueño y lo harán más duradero y reparador. Son bajas en calorías y tienen un índice glucémico bajo, lo que significa que puedes consumir una cantidad considerable sin preocuparte por aumentar de peso.

3. Kiwi

Esta fruta es conocida por su capacidad para mejorar la calidad del sueño gracias a que entre sus propiedades nutricionales tiene altos niveles de antioxidantes como la vitamina C y E y el neurotransmisor que regula el sueño: la serotonina. Además, contiene potasio que acelerará tu metabolismo y tu cuerpo quemará más calorías.

4. Ensalada de aguacate con quinoa

Ya hemos hablado de los beneficios del aguacate para tu salud anteriormente y uno de ellos es que es uno de los alimentos recomendados para evitar el insomnio. Esta fruta tiene magnesio y grasas saludables que relajarán tus músculos antes de dormir.

PUBLICIDAD

La quinoa, por su parte, es rica en magnesio y proteínas que además de regular el azúcar en la sangre, te ayudarán a relajarte y mejorará tu digestión para dormir sin complicaciones. Esta combinación es baja en calorías, pero alta en nutrientes manteniendo tu metabolismo saludable y no agregará calorías evitando que ganes algunos kilos de más.

Te dejamos una receta de ensalda de quinoa y vinagreta de mostaza en el siguiente video:

Video Así puedes preparar una deliciosa ensalada de quinoa con lentejas y vinagreta de mostaza

5. Leche dorada

El ingrediente principal de esta bebida a base de leche vegetal es la cúrcuma, que entre sus propiedades y beneficios para la salud de la leche dorada es que es antiinflamatoria y antioxidante. Si bebes un vaso de esta por las noches añadiendo miel y jengibre, por ejemplo, tendrás una bebida cálida y relajante para inducir el sueño.

Lo mejor de estos alimentos es que son fáciles de digerir y con ellos disfrutarás de una cena saludable y altamente nutritiva.

¿Quéno es recomendable comer antes de dormir?

Por último, te dejamos una lista de los alimentos que debes evitar para no sufrir de insomnio y sobre todo no te haga subir de peso:

Café.

Té.

Chocolate.

Refrescos.

Bebidas energéticas.

Alcohol.

Dulces.

Pasteles y postres en general.

Carnes rojas.

Frituras.

Comidas rápidas.

Alimentos picantes.

Proteínas en exceso.

PUBLICIDAD

Eliminarlos de tu dieta por las noches y cambiar algunos hábitos como alejarte de las pantallas antes de ir a la cama puede hacer que tengas sueño más rápido. ¡Dulces sueños!

Para asegurarte de no tener problemas para dormir te compartimos una guía con 3 técnicas infalibles de metidación con aceites esenciales para combatir el insomnio:

Video 3 técnicas infalibles de meditación con aceites esenciales para combatir el insomnio