¡El guacamole sí nos hace felices! Estas son sus propiedades, curiosidades y el secreto para que no se ponga negro

Avocado lovers que se respetan siempre tienen guacamole para botanear. Este platillo icónico de la gastronomía mexicana es un verdadero placer para los paladares. Y sí, cada bocado de esta m ezcla de aguacates no solo nos hace salivar, sino también nos pone muy felices. Pero, ¿qué es exactamente lo que lo hace tan especial? Vamos a sumergirnos en sus propiedades, mientras te revelamos algunos datos curiosos y lo más importante: te revelaremos el secreto… ¡Para que no se oxide o se ponga negro!

¿Qué es el guacamole?

Se trata de una especie de salsa originaria de México, conocida y amada en todo el mundo. Su ingrediente principal es el aguacate. Este se combina jitomate picado, cebolla, jalapeño y cilantro, sazonados con sal y pimienta al gusto. ¡Una mezcla perfecta de sabores!

Los primeros registros de la cocina mexicana indican que el guacamole fue inventado por los aztecas hace cientos de años. Este plato tradicional ha perdurado en el tiempo, convirtiéndose en un favorito en la cocina moderna. Eso sí, no puede faltar en ninguna reunión, sobre todo cuando se trata de disfrutar algún evento deportivo.

Ahora que sabemos qué es el guacamole, exploremos las bondades del aguacate.

Propiedades del aguacate que benefician tu salud

Es una fuente rica de ácidos grasos saludables, vitaminas y minerales. Al incluirlo en tu alimentación te ayudará a mejorar tu salud cardiovascular y mejora tu digestión. También tiene propiedades antiinflamatorias. Es rico en fibra y potasio.

Por ello, comer aguacate sí puede mejorar tu estado de ánimo gracias a su contenido de ácido fólico y omega-3, nutrientes que mejoran tu función cerebral y regulan los neurotransmisores asociados con el bienestar y la felicidad.

Receta de guacamole en molcajete que no se pone negro

Preparar esta delicia en molcajete tiene sus beneficios pues realzará los sabores de todos sus ingredientes.

Ingredientes:

2 aguacates maduros

½ cebolla cortada en cubos pequeños

1 jitomate picado en cubos pequeños y sin semillas

1 puño de cilantro picado

1 jalapeños al gusto en rodajas delgadas

1 limón

Sal

Método de preparación

Saca tu molcajete y coloca los aguacates. Machaca dejando pequeños trozos. Agrega la cebolla, el chile picado y la sal. Si te gusta el picante, también puedes probar la versión de guacamole con habanero en vez de jalapeño.

Después agrega el cilantro y mezcla con movimientos envolventes. Agrega el jitomate y revuelve suavemente.

Finalmente, exprime el jugo de un limón, este es el ingrediente secreto para que tu guacamole no se ponga negro ni se oxide. También puedes utilizar un poco de aceite de oliva.

Coloca totopos y ¡disfruta!

Otros tips para que tu guacamole no se oxide

El limón actúa como conservador natural.

Cubre el guacamole con plástico de cocina directamente sobre su superficie antes de refrigerarlo, esto te ayudará a mantenerlo fresco y verde.

3 Datos curiosos:

1. A pesar de ser rico en grasas saludables, el guacamole es moderadamente calórico. Una porción puede variar en calorías, pero 100 gramos son equivalentes a 152 kilo calorías.

2. Tiene sus raíces en el imperio azteca, donde se le conocía como “ahuacamolli”. Lo preparaban solo con aguacate, jitomate y sal. Era considerado un alimento afrodisiaco.

3. El guacamole es muy popular en Estados Unidos, especialmente durante el Super Bowl y el Cinco de mayo. Se estima que millones de libras de aguacate se consumen en estos dos eventos.

El guacamole es más que un simple acompañante; es un alimento rico en historia, sabor y beneficios para la salud. Sigue nuestros consejos para disfrutarlo fresco y sin que se oxide. ¡Disfruta en compañía de tus amigos!

