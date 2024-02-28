¿Te estriñes constantemente? Estos son los días que puedes estar sin ir al baño

Hinchazón, mal humor y malestar físico son algunos de los síntomas que pueden indicar un cuadro de estreñimiento intestinal. Pero antes de preocuparse, es necesario saber que existe un promedio considerado normal de cuántos días puede estar una persona sin ir al baño.

¿Cuántas veces por semana es saludable evacuar (hacer popó)?

Los especialistas afirman que la frecuencia de evacuación considerada saludable es entre 3 veces al día hasta 1 vez cada 3 días.

Esa frecuencia es normal cuando acompaña a la persona a lo largo de su vida, según la Universidad de Medicina de Carolina del Sur. Es decir, si una persona que evacua 3 veces al día comienza a ir al baño solo 1 vez cada 3 días es una señal de que hay una alteración del hábito intestinal que debe ser investigada.

Las personas tienden a ir al baño más o menos a la misma hora todos los días, así que hay que estar atento a las alteraciones en esa rutina, como aclaran desde la Universidad de Carolina del Sur:

«Es normal para los humanos tener hábitos variables, pero cada uno de nosotros tiende a tener hábitos regulares de evacuación del intestino, más comúnmente una vez al día y usualmente a la misma hora del día.»

Además de esos cambios bruscos en la frecuencia, un endurecimiento excesivo de las heces es otra señal de que tu intestino puede estar estreñido. En la mayoría de los casos, la constipación intestinal es el resultado de una alimentación inadecuada y de deshidratación, ambas situaciones fácilmente solucionables.

¿Cómo combatir el estreñimiento?

Si tienes síntomas de estreñimiento, puedes comenzar por tomar más agua y comer más alimentos con fibra, como cereales y semillas. Es mejor evitar los lácteos y las frituras. Las actividades físicas también ayudan a la movilización del intestino, sobre todo si son sentadillas u otro tipo de fortalecimiento abdominal.

