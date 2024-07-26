TelevisaUnivision y la Fundación We Are All Human se asocian con la diseñadora de moda brasileña Anne Fontaine en un vestido personalizado inspirado en el poder de la comunidad hispana

La presentadora de noticias de Univision Carolina Peguero debutó el vestido único en Premios Juventud el 25 de julio

Como parte de la campaña Vota Conmigo de TelevisaUnivision, la colaboración tiene como objetivo destacar el poder de los hispanos como voto decisivo en las próximas elecciones de 2024

Miami, FL- 26 de julio de 2024 — TelevisaUnivision, la principal compañía de medios en español del mundo se asoció con la Fundación We Are All Human y la reconocida diseñadora de moda brasileña Anne Fontaine para crear un vestido único inspirado en el poder del electorado hispano en estas históricas elecciones de 2024. Como parte de la campaña Vota Conmigo de TelevisaUnivision, su campaña no partidista y multiplataforma tiene como objetivo motivar a los hispanos en EE. UU. a participar en el proceso electoral. La presentadora de noticias de Univision, Carolina Peguero, debutó el vestido personalizado en Premios Juventud en San Juan, Puerto Rico, el 25 de julio.

Carolina Peguero Premios Juventud Imagen JLHR RunningFilms

“Estamos muy comprometidos con avanzar la misión de Vota Conmigo y esta colaboración celebra y amplifica la gran influencia que tendrán los hispanos en la determinación de los resultados del próximo ciclo electoral, a nivel nacional, estatal y local,” dijo Teri Arvesu SVP of Social Impact and Sustainability at TelevisaUnivision. “El diseño personalizado de Anne Fontaine irradia la vitalidad de la comunidad hispana y no podríamos pensar en un mejor momento que Premios Juventud para unirnos con nuestros socios en We Are All Human Foundation y asegurar que los jóvenes hispanos reconozcan su importancia.”

“Nuestra misión es unificar y elevar a la comunidad hispana,” dijo Claudia Romo Edelman, Founder and CEO of the We Are All Human Foundation. “Esta asociación con Anne Fontaine y TelevisaUnivision es una poderosa declaración de nuestra fuerza e influencia colectiva. Al fomentar la participación electoral, empoderamos a los latinos para que tengan un impacto duradero en el futuro de nuestro país. Para los latinos y con los latinos, todo es posible.”

“Este vestido y la colaboración simbolizan no solo nuestra feminidad, sino también la fuerza de nuestra comunidad,” dijo Anne Fontaine. “Registrarse para votar y ser parte de las decisiones que impactan a los hispanos en Estados Unidos es crucial. Esta iniciativa ejemplifica una comunidad latina unida y estoy orgullosa de su éxito.”

Carolina Peguero Premios Juventud Imagen JLHR RunningFilms

El voto hispano será el voto decisivo en las elecciones presidenciales de 2024, ya que el número de votantes hispanos registrados supera ampliamente el margen de victoria de las elecciones presidenciales de 2020 en todos los estados clave. Se estima que 36.2 millones de hispanos son elegibles para votar este año, frente a los 32.3 millones en 2020, según el Pew Research Center, y las últimas investigaciones de L2 muestran que se proyecta que la participación de los votantes hispanos aumentará en un 25% en comparación con 2020, superando con creces el aumento proyectado en la participación de votantes no hispanos.

Para obtener más información sobre la campaña #VotaConmigo, visita https://www.univision.com/votaconmigo.



Sobre TelevisaUnivision

TelevisaUnivision es la compañía líder de medios en español en el mundo. Impulsada por la biblioteca propia más grande de contenido en español y una alta capacidad de producción, TelevisaUnivision es el más grande productor de contenido para las verticales de noticias, deportes y entretenimiento. Este contenido original es lo que impulsa las plataformas de TelevisaUnivision, que incluyen las cadenas de transmisión líderes Univision, las estrellas, Canal 5, y UniMás, y un portafolio de 38 canales de televisión de paga, que incluyen TUDN, Galavisión, Distrito Comedia, y TL Novelas. La compañía además opera el estudio de producción cinematográfica líder en México, Videocine, y posee y administra las plataformas más grandes de audio en español en Estados Unidos en 35 estaciones y la plataforma digital Uforia. TelevisaUnivision también es propietaria de ViX, el servicio de streaming en español más grande del mundo. Para más información, por favor visita televisaunivision.com.

Acerca de la Fundación We Are All Human & Hispanic Star:

La Fundación We Are All Human (WAAH) es una organización sin fines de lucro registrada (501c3). La misión de WAAH es promover la equidad, la diversidad y la inclusión, y ha movilizado a más de 300 empresas para crear entornos más inclusivos y ayudar a los desfavorecidos. Hispanic Star es una marca que actúa como una plataforma para unir a empresas, organizaciones sin fines de lucro, líderes comunitarios y celebridades para acelerar el avance de los hispanos en los EE. UU. y mejorar la percepción celebrando las increíbles contribuciones de los latinos al progreso del país.