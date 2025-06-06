Mujeres Asesinas 3: ¿El capítulo 5 con Mar Sordo es una historia real?

Video Trailer: Mujeres Asesinas 2 llega a ViX, más impactante y emocionante que nunca

¿De qué trata el capítulo 5 'Kenya' de Mujeres Asesinas?

El quinto capítulo de la temporada 3 de Mujeres Asesinas (disponible solo en ViX) nos cuenta el caso de Kenya, una estudiante universitaria que queda embarazada sin planearlo, por lo que tendrá que pausar sus estudios y trabajar. Ahí conoce a un hombre joven que le ofrecerá asilo y ayuda, pero a un alto costo.

Kenya queda embarazada y está lejos de su familia - Mujeres Asesinas Temporada 3 Imagen Mujeres Asesinas Temporada 3

Kenya está lejos de su familia, pues se mudó a la ciudad para estudiar y vive junto con otras dos chicas. No quiere regresar a su casa con la fuerte noticia, así que está desamparada.

PUBLICIDAD

Esta situación la obliga a pausar sus estudios y a buscar trabajo. Después de mucha búsqueda, consigue empleo en un call center, donde conoce a Mario, un hombre extrovertido y simpático con quién comienza una amistad.

Mario llega a la vida de Kenya en el momento correcto y le ofrece ayuda - Mujeres Asesinas 3 Imagen Mujeres Asesinas Temporada 3



Con el tiempo, Mario —que es abiertamente homosexual— se deja ver como un hombre fiestero y que gusta del alcohol. Incluso, invitando a Kenya a fumar y tomar en repetidas ocasiones, sin consideración a su embarazo.

Kenya conoce a Mario al entrar a trabajar a un Call Center - Mujeres Asesinas Temporada 3 Imagen Mujeres Asesinas Temporada 3



Luego de mucha insistencia, Kenya acepta una invitación de Mario para salir y descubre que proviene de una familia acomodada. La casa donde vive junto a su madre es grande y lujosa.

También se entera que su familia fue dueña de una fábrica y que las comodidades fueron su forma de vida por años.

La madre de Mario le cuenta a Kenya que su hijo era Pastor y se encargaba de dar conferencias y pláticas, pero que tuvo que hacer una pausa para "recuperar su voz".

Mario vive en una casa grande y lujosa junto a su madre - Mujeres Asesinas Temporada 3 Imagen Mujeres Asesinas Temporada 3



Debido a que Kenya es muy inocente e inexperta, no seda cuenta de lo que implica esa confesión y continúa su amistad con Mario.

Después de varios desacuerdos con sus compañeras de departamento, la joven acepta la propuesta de su nuevo amigo para irse a vivir con él y su madre.

Kenya no tiene otra mejor opción que aceptar la ayuda de Mario - Mujeres Asesinas Temporada 3 Imagen Mujeres Asesinas Temporada 3



Eufórico por la presencia de su nueva huésped, Mario deja ver su problema de alcoholismo y parte de su oscura personalidad, como sus cambios bruscos de humor, gritos, insultos a su madre y, sobre todo, la desmedida felicidad que le provoca vivir junto a Kenya y esperar la llegada de su bebé.

En apariencia todo es normal en la vida de Mario - Mujeres Asesinas Temporada 3 Imagen Mujeres Asesinas Temporada 3



Cuando finalmente nace la pequeña Alondra, Kenya comienza a darse cuenta del comportamiento errático de su amigo. Incluso, en una ocasión lo escuchó hablar solo frente al espejo del baño.

PUBLICIDAD

Además, se siente incómoda con el reiterado discurso de Mario de ser feliz con la llegada de esa bebé a sus vidas.

Kenya comienza a notar el comportamiento errático de Mario - Mujeres Asesinas Temporada 3 Imagen Mujeres Asesinas Temporada 3



Una noche lo sorprende ahorcando a su madre. Ella interviene y decide irse inmediatamente, pero Mario la golpea y secuestra a su bebé. Desesperada, Kenya pide ayuda a la madre de Mario, quien aterrada se encerró en su cuarto.

Finalmente, la joven encuentra a Mario en una construcción abandonada, atravesando un episodio psicótico, con un vidrio ensangrentado en la mano. Temerosa por la vida de su hija, lo enfrenta. El hombre la ataca nuevamente y, en defensa propia, ella lo golpea con una roca.

Mario comienza a perder la razón poco a poco - Mujeres Asesinas Temporada 3 Imagen Mujeres Asesinas Temporada 3



Momentos después, escucha el llanto de su bebé y se da cuenta que su hija está viva… y que Mario ha muerto. Kenya es acusada de homicidio simple y condenada a 10 años de prisión, sentencia que está por concluir.

Kenya fue sentenciada a 10 años de prisión - Mujeres Asesinas Temporada 3 Imagen Mujeres Asesinas Temporada 3

¿El capítulo 5 de Mujeres Asesinas está basado en un caso real? Esta es la historia de 'Kenya'

Aunque no está basado en una historia real específica, el episidio 'Kenya' de la serie de ViX nos da un vistazo de lo que viven muchas jovencitas en México y América Latina, quienes se enfrentan solas a un embarazo no planeado, pues no tienen la confianza de decírselo a su familia.

Eso las vuelve vulnerables y complica más su situación, pues al no tener a nadie cercano que las apoye, pueden volverse presas fáciles de personas que solo buscan sacar provecho de ellas y sus hijos.

¿Dónde ver la temporada 3 de la serie Mujeres Asesinas?