¿El capítulo de Bárbara de Regil en Mujeres Asesinas 3 está basado en un caso real? Te contamos

Mujeres Asesinas regresó a ViX con más fuerza que nunca y la temporada 3 tiene enganchados a los fans con sus impactantes episodios.

¿De qué trata el capítulo 2 ‘Raquel’ de Mujeres Asesinas 3?

El personaje interpretado por Bárbara de Regil es una mujer que aparentemente tiene estabilidad, pero vive atrapada en una relación marcada por años de abuso físico y psicológico.

Su principal motivación es sacar adelante a su hijo, por lo cual trabaja muchas horas y lo deja al cuidado de personas en las que creyó que podía confiar.

Bárbara de Regil en Mujeres Asesinas 3 Imagen ViX

Todo cambia cuando Raquel es citada en la escuela de su hijo y se entera de una verdad devastadora: Jandro, su pequeño, fue víctima de abuso sexual. Consumida por el dolor, la impotencia y la desesperación, decide hacer justicia por su cuenta y asesina al agresor.

Este crimen la lleva a ser condenada a 40 años de prisión. A pesar de todo, su hijo Jandro la visita cada semana acompañado por Modesto, su pareja.

La historia real que inspiró el episodio ‘Raquel’ en Mujeres Asesinas 3

Aunque se menciona que el capítulo 2 de la serie de Netflix está basado en hechos reales, no se dan más detalles oficiales del caso. Solo se menciona que la mujer de la vida real purga una condena de 40 años de cárcel.

Mujeres Asesinas busca visibilizar las realidades de muchas mujeres que, atrapadas en contextos de violencia y desamparo, se ven empujadas a tomar decisiones extremas.

Mujeres Asesinas, Bárbara de Regil Imagen ViX

¿Cómo fue para Bárbara de Regil interpretar a Raquel en la temporada 3 de Mujeres Asesinas?

Para Bárbara de Regil, este papel representó un reto emocional y actoral. En una entrevista reciente para Univision, la actriz confesó que interpretar a Raquel fue una experiencia profunda, pues tuvo que conectar con emociones oscuras y pensar en el dolor que solo una madre puede sufrir.

La actriz confesó que llegaba al set sintiéndose con energía baja y no hacía ejercicio, algo que la llena de vitalidad, con la intención de que las emociones que expresaba ‘Raquel’ fueran más reales para el espectador. También destacó la importancia de contar historias como esta, que reflejan la crudeza de la violencia doméstica y la falta de apoyo institucional que muchas mujeres enfrentan.

Algunas opiniones en redes sociales aseguran que el trabajo que ha hecho Bárbara de Regil ha sido excepcional y que Raquel encarna a muchas mujeres que viven atrapadas, dominadas por la angustia y la soledad. La serie muestra cómo estas circunstancias emocionales pueden llevar a tomar decisiones drásticas y sin retorno.

¿Dónde ver el capítulo de 2 'Raquel’ de Mujeres Asesinas 3?

El capítulo ‘Raquel’ está disponible en la plataforma de streaming ViX, donde se puede acceder a toda la tercera temporada de Mujeres Asesinas.

Cada episodio de esta temporada presenta un caso distinto, todos inspirados en hechos reales, con un elenco de actrices que muestran nuevas facetas interpretativas.