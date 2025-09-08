Conoce a los actores de Dos Cocineros contra Su Destino, la micronovela con un romance culinario

Video Dos Cocineros contra Su Destino: Disfruta el episodio 0

Sinopsis de la micronovela Dos Cocineros contra Su Destino

Pilar Gómez es una joven que le apasiona la cocina y trabaja en la fonda familiar. Ahí aprendió que cada platillo guarda tradición y sentimiento.

Su mayor anhelo es convertirse en una chef reconocida de algún restaurante de prestigio, por lo que se inscribe en un concurso gastronómico. Sin embargo, tendrá que decidir entre perseguir ese sueño o continuar apoyando el negocio que sostiene económicamente a su familia.

Por su parte, Fernando Sotomonte también es cocinero y lucha contra las expectativas de su padre, un empresario que no aprueba su vocación. El ultimátum es claro: si no gana un importante concurso culinario, tendrá que dejar sus aspiraciones y dedicarse a los negocios.

Aunque al inicio sus caminos se cruzan con rivalidad, la competencia y los retos que enfrentan los acercarán, revelando que comparten más de lo que pensaban, incluso la posibilidad de un romance.

El elenco de la micronovela Dos Cocineros contra Su Destino

Ellos son los actores que dan vida a los personajes de Dos Cocineros contra Su Destino.

Bárbara Carbajal es Pilar en Dos Cocineros contra Su Destino

La actriz que interpreta a la protagonista de la historia es egresada del Centro de Educación Artística (CEA) y ha participado en diversos capítulos de La Rosa de Guadalupe, la cual puedes ver en ViX.

José Alberto Barajas es Fernando Sotomonte en Dos Cocineros contra Su Destino

En 2023, el actor se graduó del Centro de Educación Artística (CEA). Ha participado en las telenovelas Eternamente Amándonos, El Maleficio y, más recientemente, Amor Amargo y la serie Juegos Interrumpidos (disponible en ViX).

Miguel Ángel Vazram es el papá de Pilar en Dos Cocineros contra Su Destino

En esta historia, el actor interpreta al papá de Pilar, quien intenta convencerla de no participar en el concurso de cocina y, en cambio, enfocarse en atender la fonda familiar.

Vazram también es director y pedagogo teatral, y se dedica a impartir clases a profesionales interesados en innovar dentro de la educación.

Uno de sus proyectos más recientes fue la serie El Extraño Retorno de Diana Salazar, protagonizada por Angelique Boyer.

Catalina Urrutia es Eugenia Ortiz en Dos Cocineros contra Su Destino

En Dos Cocineros contra Su Destino actúa como la adorable Eugenia, una mujer de la tercera edad que también compite para ganar el concurso de cocina.

En 2022 participó en el cortometraje 'La Nevería' y este año se integró a la cuarta temporada de la serie 'Acapulco'.

¿Dónde puedo ver completa la micronovela Dos Cocineros contra Su Destino?

Puedes ver todos los episodios del microdrama Dos Cocineros contra Su Destino en la app de ViX, disponible para celular y tablet con sistema operativo Android y iOS.