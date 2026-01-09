ViX MicrO Isadora La Usurpadora: ocupar el lugar de su hermana millonaria no le dará una vida feliz Con su formato vertical y sus capítulos de menos de dos minutos, la nueva micronovela Isadora La Usurpadora se convertirá en tu favorita.



Descarga ya la app de ViX y disfruta Isadora La Usurpadora y todos los microcontenidos de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).

Video Isadora La Usurpadora: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

Las historias en donde el protagonista finge ser otra persona son muy adictivas (como lo vimos en el microdrama La Doble Vida de Millonario sin Memoria). En la nueva micronovela Isadora La Usurpadora dos hermanas gemelas intercambian vidas para salvarse de un gran problema.

Isadora La Usurpadora: fecha de estreno y dónde ver completa y gratis la micronovela

PUBLICIDAD

La fecha de estreno del microdrama Isadora La Usurpadora es el viernes 9 de enero. Puedes verlo gratis y completo en la app de ViX, disponible para celular y tablet con sistema operativo Android o iOS.

Si lo prefieres, disfruta antes una probadita de la historia con los primeros cinco capítulos, que puedes ver en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.

Micronovela Isadora La Usurpadora Imagen ViX MicrO

Isadora La Usurpadora: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?

Isadora e Isabel son hermanas gemelas, solo que no lo saben. Un día se conocen por casualidad y se dan cuenta de que, además de ser idénticas, tienen otra cosa en común: ambas enfrentan problemas con la ley.

Para librarse de las dificultades, Isabel le propone a Isadora que intercambien vidas; pero como son muy diferentes en sus personalidades, Isabel tendrá que darle antes algunas clases de etiqueta y elegancia a su hermana.

Isadora toma el lugar de su gemela en su enorme mansión, sin imaginarse que esa vida llena de lujos no le garantizará la felicidad y de hecho tendrá que enfrentar más humillaciones y peligros que cuando residía en una colonia humilde.

Personajes de la micronovela Isadora La Usurpadora Imagen ViX MicrO

El elenco de la micronovela Isadora La Usurpadora

Ellos son los talentosos y guapos actores que conforman el elenco del microdrama Isadora La Usurpadora: