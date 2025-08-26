ViX MicrO

Románticos vs Rabiosos: La micronovela que revive la marcha emo con una dosis de humor y pasión

A principios de los años 2000 existió una gran rivalidad entre las llamadas 'tribus urbanas', en especial entre emos y punks, y ViX MicrO retomó este tema para crear el microdrama Románticos vs Rabiosos.



Lili Diaz.
Video Románticos vs Rabiosos: Disfruta el episodio 0

Románticos vs Rabiosos revive con humor e ironía una de las épocas más intensas de la cultura juvenil en México y explora el valor de la identidad en medio de una guerra de estereotipos urbanos.

¿De qué trata Románticos vs Rabiosos, la micronovela de ViX MicrO?

Esta historia se desarrolla en el año 2008, durante la marcha emo que se realizó en la Ciudad de México. Los emos protestaban contra la discriminación que sufrían, cuando de repente aparecen los punks y se desató un duelo de identidades y apropiación del rock.

Imagen ViX

Durante la trifulca arrestan a Romeo (un emo), Julieta (una punk), Harish (un Haré Krishna) y María (una goth), quienes son condenados a cumplir servicio comunitario por alterar el orden.

Una serie de situaciones chuscas llevará a estos jóvenes a poner a prueba los límites de sus identidades y el verdadero valor que tienen dentro de sus propias tribus urbanas.

Ellos son los actores que conforman el elenco de Románticos vs Rabiosos

El reparto de la micronovela Románticos vs Rabiosos está conformado por:


  • Samuel Andaluz
  • Ana Monjaras
  • Muriel Hernandez
  • Martín Peralta
  • Italivi Orozco
  • Beto Rojas
  • Horacio F. Lazo
  • Catalina Urrutia
  • Luis Martinez “El Gallo”
  • Andy Garcia
  • Ricky Gutierrez
  • Ana Saenz

Fecha de estreno y en dónde ver completa la micronovela Románticos vs Rabiosos

El microdrama Románticos vs Rabiosos se estrena el martes 26 de agosto. Puedes ver los primeros 5 episodios en las redes sociales oficiales de ViX MicrO ( TikTok, Facebook, X e Instagram) y disfrutar el microdrama completo en la app de ViX, disponible para celulares y tabletas con sistemas iOS y Android.

