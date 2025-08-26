Románticos vs Rabiosos: La micronovela que revive la marcha emo con una dosis de humor y pasión

Románticos vs Rabiosos revive con humor e ironía una de las épocas más intensas de la cultura juvenil en México y explora el valor de la identidad en medio de una guerra de estereotipos urbanos.

¿De qué trata Románticos vs Rabiosos, la micronovela de ViX MicrO?

Esta historia se desarrolla en el año 2008, durante la marcha emo que se realizó en la Ciudad de México. Los emos protestaban contra la discriminación que sufrían, cuando de repente aparecen los punks y se desató un duelo de identidades y apropiación del rock.

Durante la trifulca arrestan a Romeo (un emo), Julieta (una punk), Harish (un Haré Krishna) y María (una goth), quienes son condenados a cumplir servicio comunitario por alterar el orden.

Una serie de situaciones chuscas llevará a estos jóvenes a poner a prueba los límites de sus identidades y el verdadero valor que tienen dentro de sus propias tribus urbanas.

Ellos son los actores que conforman el elenco de Románticos vs Rabiosos

El reparto de la micronovela Románticos vs Rabiosos está conformado por:





Samuel Andaluz

Ana Monjaras

Muriel Hernandez

Martín Peralta

Italivi Orozco

Beto Rojas

Horacio F. Lazo

Catalina Urrutia

Luis Martinez “El Gallo”

Andy Garcia

Ricky Gutierrez

Ana Saenz

Fecha de estreno y en dónde ver completa la micronovela Románticos vs Rabiosos