Are You The One?, el reality para encontrar el amor y ganar dinero llega a UNIMÁS: todos los detalles

UNIMÁS es la señal que nadie querrá dejar de sintonizar este verano. El canal tendrá varios estrenos, que van desde K-dramas como W: Dos Mundos, y series juveniles como Margarita, Que Tu Cuento Valga la Pena, hasta un reality show lleno de romance, pasión, peleas y un jugoso premio económico.

Are You The One?, El Match Perfecto: el nuevo reality show de UNIMÁS

“O todos ganan, o no gana ninguno” es la mejor frase para describir el programa, pues consiste en que un grupo de personas es llevado a un destino paradisíaco en donde estarán aislados, con el objetivo de encontrar el amor y ganar dinero.

Aunque parece fácil, tiene una condición: todos los concursantes deben salir con pareja o no podrán repartirse el premio.

Las Dinámicas y el premio de Are You The One?, El Match Perfecto explicados

El reality reúne a 24 solteros (12 mujeres y 12 hombres) en una villa ubicada en Brasil, por 60 días. Durante ese tiempo vivirán juntos, participarán en retos semanales llenos de adrenalina y tendrán citas grupales y en pareja.

Todo esto los ayudará a conocerse mejor y descubrir con quién podrían quedar flechados. Eso sí, también podemos esperar que empiecen a surgir roces y tensiones entre los concursantes.

Las parejas ganadoras de los retos semanales obtendrán el derecho a una votación por parte de sus compañeros, quienes eligirán si tienen o no una buena química. Después, pasarán a la Cabina de la Verdad para confesar si la otra persona es su match perfecto.

Fecha de estreno, horario y quién es el presentador de Are You The One?, El Match Perfecto

El actor y cantante Vadhir Derbez es el presentador del reality show, el cual se estrena en UNIMÁS el 25 agosto, a las 8P/7C.