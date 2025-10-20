UNIMÁS renueva su prime time con ¿Quién Caerá?, El Conquistador y Rosario Tijeras: fecha de estreno

Video Los grandes estrenos de UNIMÁS para su barra prime time

El horario estelar de UNIMÁS se renueva con tres fabulosos programas que te harán reír, llorar, emocionarte y hasta llenarte de adrenalina.

¿Quién Caerá? temporada 3 se estrena en UNIMÁS

PUBLICIDAD

¿Quién Caerá? regresa con una nueva temporada, la cual podrás disfrutar a partir del 27 de octubre, de lunes a viernes a las 7P/6C.

Conducido por Adamari López, el divertido reality de concursos le dará un refresh a sus dinámicas para hacerlas más emocionantes. En total serán 65 episodios, divididos en 6 ciclos de 10 programas cada uno, más una Final de Campeones que durará cinco emisiones consecutivas.

En esa Final de Campeones competirán los mejores participantes, quienes regresarán para luchar por el asombroso premio final ¡de hasta 40 mil dólares!

Quién Caerá temporada 3 fecha de estreno Imagen TelevisaUnivision

El Conquistador: Supervivencia Extrema también llega a UNIMÁS

La adrenalina estará al máximo con el estreno de El Conquistador: Supervivencia Extremo, que también se transmitirá a partir del 27 de octubre, a las 8P/7C.

El reality de supervivencia más extremo del mundo es conducido por Valeria Marín y Julián Gil, y sigue a 36 concursantes divididos en tres equipos, cada uno liderado por un capitán famoso.

Los equipos tendrán que enfrentar pruebas físicas y mentales, que los obligarán a sobrevivir a la naturaleza salvaje, la falta de comida y el clima extremo. Los retos se llevarán a cabo en un lugar muy paisaje hermoso, pero agreste: el Parque Nacional Los Haitises en República Dominicana.

El objetivo es claro: dar el máximo esfuerzo para coronarse como ‘El Conquistador’ y llevarse a casa un premio de 200 mil dólares.

El Conquistador se estrena el 27 de octubre en UNIMÁS Imagen TelevisaUnivision

Rosario Tijeras regresa con su temporada 4 en UNIMÁS

La cuarta temporada de Rosario Tijeras se estrena en UNIMÁS el 27 de octubre, en el horario 10P/9C.

En esta nueva entrega de la serie veremos a la protagonista (interpretada por Bárbara de Regil) dispuesta a todo para encontrar a su hija, quien en la temporada 3 (disponible en ViX junto con las temporadas 1 y 2) fue secuestrada por una falsa enfermera.

PUBLICIDAD

En su camino se encontrará con múltiples peligros, los cuales no la desanimaron de cobrar venganza de todos aquellos que le han hecho daño.

Bonus: La serie Contrato de Corazones, Tú y Yo también se estrena en UNIMÁS

UNIMÁS tiene programación para todos los gustos y este 27 de octubre tiene un estreno más: la serie juvenil Contrato de Corazón, Tú y Yo que se transmitirá en el horario 5P/4C.

La historia te atrapará desde el primer momento: Feri es admitida en una escuela de élite y rápidamente se convierte en una chica muy popular, pues la consideran gurú de la moda. Pero nada es lo que parece, pues ella en realidad es becada y no lleva una vida llena de lujos y glamour como sus compañeros.

Su secreto podría salir a la luz por culpa de Bastián, un alumno muy guapo pero también muy rudo que la chantajea con decirle a todos cómo vive realmente. Para evitar que la delate, Feri aceptará tener una relación falsa con él. ¿Acaso esta farsa podría convertirse en amor real?