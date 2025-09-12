Paraíso Blanco, una serie marcada por drama, poder y crimen sin límites

La ambición, el poder y las traiciones llegan a la pantalla de UNIMÁS con Paraíso Blanco, la nueva serie que promete dejar al público impactado de inicio a fin.

¿De qué trata Paraíso Blanco, la nueva serie que llegará a UNIMÁS?

PUBLICIDAD

La historia sigue a Carlos Lehder, un ambicioso narcotraficante que formó parte del Cartel de Medellín y cuya vida siempre estuvo marcada por su audacia, misma que lo llevó a convertirse en socio de Pablo Escobar.

Tras pasar 30 años en prisión, Lehder regresa a Alemania junto a su hija Julie, enfrentándose a los recuerdos de todo lo que dejó atrás y de su época de gloria.

Con un trasfondo de corrupción y traición, la serie narra el ascenso de Lehder en el peligroso mundo del tráfico de drogas, a través del transporte de cocaína, mientras enfrenta conspiraciones y las tensiones internas y externas de su imperio.

Con intrigas, amores prohibidos y traiciones, la serie expone el costo del poder y las decisiones que marcan a las personas para siempre.

UNIMÁS añade Paraíso Blanco a su programación Imagen Caracol Television

Los actores que forman parte del elenco de Paraíso Blanco

Sebastián Osorio, quien debutó en televisión en 2017, le da vida a Carlos Lehder. Andrés Castañeda se sumerge en el papel de Pablo Escobar, que si bien no es el personaje principal de la historia, sí tiene gran relevancia.

Otros actores que participan en la serie Paraíso Blanco son Camila Bordón, Sebastián Osorio, Laura Rodríguez, Michal Malinowski, César Álvarez, Carlos Serrato, Linda Lucía Callejas, entre otros.

UNIMÁS añade a Paraíso Blanco en su programación Imagen Caracol Televisión

¿Cuándo se estrena Paraíso Blanco en UNIMÁS y en qué horario?

La serie de drama se estrena el próximo miércoles 17 de septiembre, a las 10p/9C por UNIMÁS.