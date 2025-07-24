Margarita, Que Tu Cuento Valga la Pena llega a UNIMÁS: cuándo estrena esta serie llena de amor y diversión

Video Margarita, Que Tu Cuento Valga la Pena: estreno 11 de agosto

Univision se da a la tarea de incorporar constantemente nuevos contenidos para el entretenimiento de toda la familia, y próximamente el público podrá disfrutar de una producción cargada de fantasía, romance y emociones juveniles: Margarita.

¿De qué trata Margarita, Que Tu Cuento Valga la Pena?

PUBLICIDAD

La historia gira en torno a Margarita, una chica que fue separada de sus padres siendo muy pequeña, por lo que no conserva recuerdos sobre ellos. Por una serie de coincidencias, terminó bajo el cuidado de una amiga cercana de la familia, y más adelante fue adoptada por un diplomático generoso y experimentado, con quien recorrió numerosos países.

Todo cambia para ella cuando conoce a Delfina Santillán, una empresaria poderosa y adinerada que dirige el Hangar Soho, un centro de arte vanguardista que otorga becas a jóvenes promesas del ámbito creativo. Margarita participa en las audiciones con la esperanza de ser seleccionada.

Al ser admitida, comenzará a construir nuevas amistades y a perseguir sus metas, sin imaginar que ese mismo lugar guarda las claves que le ayudará a saber quién es realmente.

Margarita Imagen MADD Entertainment

¿Quién forma parte del elenco de Margarita, Que Tu Cuento Valga la Pena?

La protagonista es interpretada por la actriz argentina Mora Bianchi, quien se ha consolidado como una figura reconocida internacionalmente.

El reparto estelar también incluye a Isabela Macedo como Delfina Santillán, Lola Abraldes como Daysi, Ramiro Spangenberg en el papel de Merlín, Graciela Stefani como Malala, Julia Calvo como Ada, Rafael Ferro como Severino y Mateo Belmonte como Rey.

Margarita Imagen MADD Entertainment <sup id="cite_ref-1" class="mw-references reference separada" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap; font-weight: 400; font-style: normal; margin-right: 0.6ch; color: rgb(32, 33, 34); font-family: sans-serif; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(248, 249, 250); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Margarita_(serie_de_televisi%C3%B3n)#cite_note-1">[</a></sup>

¿Cuándo y dónde ver Margarita, Que Tu Cuento Valga la Pena?

Este drama juvenil se estrenará el lunes 11 de agosto a través de la señal de UNIMÁS.

A lo largo de sus episodios, Margarita promete cautivar a la audiencia con escenas conmovedoras y los desafíos que deberá enfrentar la protagonista en su camino hacia el sueño de convertirse en una artista reconocida.

Margarita Imagen MADD Entertainment

Horario de transmisión de Margarita, Que Tu Cuento Valga la Pena en UNIMÁS