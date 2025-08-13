W: Dos Mundos, el K-drama en donde la ficción y la realidad chocan por amor (sinopsis)

El K-drama W: Dos Mundos es una de las historias más originales y sorprendentes del género de la fantasía romántica.

Con una trama que fusiona la realidad y la ficción, a través de una narrativa llena de suspenso y emoción, esta serie surcoreana ha cautivado al público por su creatividad y conexión emocional entre los protagonistas.

W: Dos Mundos Imagen Chorokbaem Media

¿De qué trata el K-drama W: Dos Mundos?

PUBLICIDAD

Oh Sung Moo es un escritor de webcómics que se volvió famoso por su obra 'W', la cual tiene como protagonista a Kang Cheol, un medallista olímpico cuya familia es asesinada. Las autoridades lo inculpan injustamente del crimen y pasa dos años en prisión, hasta que se descubre que él no fue el responsable y es liberado.

Kang Cheol, personaje de W: Dos Mundos Imagen Chorokbaem Media



Un día, el autor desaparece de manera misteriosa y su hija, Oh Yeon Joo, doctora cardiotorácica residente de segundo año, lo busca con desesperación. De la nada, la joven es arrastrada a la fuerza al interior del mundo de 'W', ubicado en otra dimensión. Allí conoce a Kang Chul, quien está gravemente herido y le pide ayuda.

Ella lo salva y desde entonces comienza a viajar entre la realidad y el mundo del cómic, viviendo experiencias que parecerían imposibles. Oh Yeon Joo tendrá que descubrir por qué realiza estos viajes y cuidarse, pues un personaje del cómic quiere asesinarla.

W: Dos Mundos Imagen Chorokbaem Media

¿Dónde ver W: Dos Mundos? Fecha de estreno y horario en UNIMÁS