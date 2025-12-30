UNIMÁS UNIMÁS estrena cuatro programas en su prime time: entérate cuáles son y su fecha de lanzamiento UNIMÁS inicia el 2026 con grandes estrenos. Estos son los programas que llegan a su horario prime time.



Video C.D.I. Código de Investigación estrena nueva temporada

UNIMÁS renueva su barra prime time con cuatro fabulosos programas, con contenido para todos los gustos.

C.D.I.: Código de Investigación: la temporada 2 llega a UNIMÁS

La segunda temporada de C.D.I.: Código de Investigación se estrena en UNIMÁS el próximo lunes 5 de enero, a las 10P/9C. Se transmitirá de lunes a viernes y el conductor será nuevamente Borja Voces.

En la temporada 2, el exitoso programa de ‘true crime’ analizará algunos de los casos más famosos que han conmocionado a la sociedad: Liam Payne, Jeffrey Epstein, P. Diddy, el atraco de Louvre, entre otros, todos ellos desde una mirada profesional y un análisis profundo.

¿Apostarías por Mí?: el reality 24/7 también se transmitirá por UNIMÁS

El nuevo reality show ¿Apostarías por Mí? también estará disponible por UNIMÁS. El gran estreno es el domingo 18 de enero, a las 8P/7C por Univision, y a partir del lunes 19 podrás verlo de lunes a viernes de 8P/7C a las 10P/9C por UNIMÁS.

Aunado a eso, en ViX podrás disfrutar una transmisión 24/7, con ocho señales exclusivas sin censura y contenido adicional en los pre y post shows diarios.

¿Apostarías por Mí? es un reality show en donde doce famosos y sus parejas se mudarán a una lujosa villa convertida en un casino emocional, en donde el amor, la confianza y el dinero estarán en juego.

A lo largo de ocho semanas enfrentarás pruebas físicas, mentales y emocionales que llevarán al límite su relación, ya que solo una pareja logrará llevarse el increíble premio de hasta 300 mil dólares.

¿Quién Caerá Campeones Week? estrena formato en UNIMÁS

El reality de concursos de Adamari López se renueva con este formato, el cual se transmitirá del lunes 19 al viernes 23 de enero, a las 7P/6C por UNIMÁS.

En ¿Quién Caerá Campeones Week? se enfrentarán los ganadores de cada emisión de ¿Quién Caerá? en un emocionante duelo, con grandes desafíos y giros inesperados.

Los participantes deberán estar más preparados que nunca, pues el combate será entre los mejores de cada semana. Habrá desafíos físicos y mentales que pondrán a prueba su habilidad, estrategia y cómo se desenvuelven bajo presión.

¿Quién Caerá Kids?: el nuevo programa también se estrena en UNIMÁS

Esta nueva versión del exitoso programa de concursos llega a UNIMÁS el próximo lunes 26 de enero, a las 7P/6C por UNIMÁS.