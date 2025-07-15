Piensa Rápido es el nuevo game show de El Vítor: todo sobre este divertido programa

Piensa Rápido es uno de los estrenos que cautivarán a la audiencia de TelevisaUnivision este 2025. El programa promete muchas risas, tanto para el público como para sus participantes, así como la posibilidad de que estos últimos regresen a casa con un espectacular reconocimiento.

El Vítor será el conductor de Piensa Rápido

El Vítor es uno de los personajes más queridos de Adrián Uribe y, con este, ha demostrado su gran talento para la conducción de programas de preguntas y respuestas.

El también actor se volverá a poner en la piel del famoso chofer de transporte público para darle un toque de picardía y risa al nuevo programa.

Piensa Rápido estrena el 18 de agosto por UNIMÁS Imagen TelevisaUnivision

¿De qué trata Piensa Rápido? Te explicamos las dinámicas

Piensa Rápido es un show en el que dos equipos, conformados por amigos y/o familiares, se enfrentan para descubrir quién puede adivinar más rápido la respuesta más popular a preguntas de conocimiento popular.

Los equipos contienden en tres rondas de juegos antes de llegar a la final. En cada una de ellas, podrán acumular puntos que podrían ayudarles a regresar a casa con un reconocimiento de 5 mil dólares. Cada ronda consiste en diferentes dinámicas.

Logo Piensa Rápido Imagen TelevisaUnivision

En la primera ronda, hay dos dinámicas: ‘Completa la frase’ y ‘Basta’. En la primera, El Vítor planteará una frase y los concursantes deberán responder con la mayor cantidad de palabras posibles. En la segunda, se enfrentarán dos integrantes de cada equipo para obtener comodines (que les darán la posibilidad de aumentar su recompensa económica). Se sitúan alrededor de un tablero con letras; se les da una categoría y deben nombrar, a contrarreloj, palabras que se engloben dentro de esta.

En la segunda ronda de Piensa Rápido, se repiten las mismas dinámicas.

La tercera ronda del programa conducido por El Vítor se llama ‘Que le digo y que me dice’. El presentador dice una palabra o frase inicial y los concursantes tendrán 60 segundos para responder con palabras relacionadas; se permiten vincular palabras de diferentes categorías. Por ejemplo, El Vítor podría lanzar ‘manzana’ como palabra inicial y los participantes podrían responder con “celular”, “Nueva York”, “fruta”, “gusano”, etc.

En la ronda final de Piensa Rápido, se les dirá a los participantes cuatro frases. Su objetivo será responder con las palabras que otras personas asocian inmediatamente con esta. Para la primera frase, solo se tomará en cuenta una respuesta, pero, para la segunda, tercera y cuarta, se permitirán dos, tres y cuatro respuestas, respectivamente.

Fecha de estreno de Piensa Rápido