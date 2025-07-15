Piensa Rápido

Piensa Rápido es el nuevo game show de El Vítor: todo sobre este divertido programa

Luego de su aventura para encontrar el chile más picoso del mundo en Al Chile, El Vítor se convertirá en el presentador de Piensa Rápido. ¿De qué trata, dónde y a qué hora ver este nuevo game show? Entérate de los todos los detalles.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ericka Chavez's profile picture
Por:Ericka Chavez
Video Piensa Rápido estreno 18 agosto UNIMÁS capibara

Piensa Rápido es uno de los estrenos que cautivarán a la audiencia de TelevisaUnivision este 2025. El programa promete muchas risas, tanto para el público como para sus participantes, así como la posibilidad de que estos últimos regresen a casa con un espectacular reconocimiento.

El Vítor será el conductor de Piensa Rápido

PUBLICIDAD

El Vítor es uno de los personajes más queridos de Adrián Uribe y, con este, ha demostrado su gran talento para la conducción de programas de preguntas y respuestas.

El también actor se volverá a poner en la piel del famoso chofer de transporte público para darle un toque de picardía y risa al nuevo programa.

Piensa Rápido estrena el 18 de agosto por UNIMÁS
Piensa Rápido estrena el 18 de agosto por UNIMÁS
Imagen TelevisaUnivision

Más sobre Piensa Rápido

Una respuesta fuera de tiempo les cuesta a los 'Mezclados' la ronda final
4:56

Una respuesta fuera de tiempo les cuesta a los 'Mezclados' la ronda final

Piensa Rápido
Las integrantes de '4 Elementos' se vieron en aprietos en la ronda final
4:10

Las integrantes de '4 Elementos' se vieron en aprietos en la ronda final

Piensa Rápido
La inexperiencia con bebés puso en riesgo a 'Los Aguachiles' para llevarse la victoria en el Top 4
4:19

La inexperiencia con bebés puso en riesgo a 'Los Aguachiles' para llevarse la victoria en el Top 4

Piensa Rápido
El doble sentido le jugó en contra a Vítor en ocasiones seguidas
4:59

El doble sentido le jugó en contra a Vítor en ocasiones seguidas

Piensa Rápido
Los 'Inges' invitan a Vítor a Las Vegas si ganan la ronda final
4:30

Los 'Inges' invitan a Vítor a Las Vegas si ganan la ronda final

Piensa Rápido
Por primera vez se vive un divertido desempate entre equipos con el 'Pulsa Rápido'
4:56

Por primera vez se vive un divertido desempate entre equipos con el 'Pulsa Rápido'

Piensa Rápido
En Piensa Rápido VIP las celebridades te asombrarán con sus respuestas: Así es el nuevo game show
2 mins

En Piensa Rápido VIP las celebridades te asombrarán con sus respuestas: Así es el nuevo game show

Piensa Rápido
Las 'vibras' no ayudaron a los Clowntásticos en el Top 4 de Piensa Rápido
4:41

Las 'vibras' no ayudaron a los Clowntásticos en el Top 4 de Piensa Rápido

Piensa Rápido
Los nervios se apoderan de 'Los Primos' en el Top 4 de Piensa Rápido
4:56

Los nervios se apoderan de 'Los Primos' en el Top 4 de Piensa Rápido

Piensa Rápido
¿Regalarían limones en el aniversario?: Así se vivió el divertido desenlace de los 'Migajeros'
4:29

¿Regalarían limones en el aniversario?: Así se vivió el divertido desenlace de los 'Migajeros'

Piensa Rápido

¿De qué trata Piensa Rápido? Te explicamos las dinámicas

Piensa Rápido es un show en el que dos equipos, conformados por amigos y/o familiares, se enfrentan para descubrir quién puede adivinar más rápido la respuesta más popular a preguntas de conocimiento popular.

Los equipos contienden en tres rondas de juegos antes de llegar a la final. En cada una de ellas, podrán acumular puntos que podrían ayudarles a regresar a casa con un reconocimiento de 5 mil dólares. Cada ronda consiste en diferentes dinámicas.

Logo Piensa Rápido
Logo Piensa Rápido
Imagen TelevisaUnivision

En la primera ronda, hay dos dinámicas: ‘Completa la frase’ y ‘Basta’. En la primera, El Vítor planteará una frase y los concursantes deberán responder con la mayor cantidad de palabras posibles. En la segunda, se enfrentarán dos integrantes de cada equipo para obtener comodines (que les darán la posibilidad de aumentar su recompensa económica). Se sitúan alrededor de un tablero con letras; se les da una categoría y deben nombrar, a contrarreloj, palabras que se engloben dentro de esta.

En la segunda ronda de Piensa Rápido, se repiten las mismas dinámicas.

La tercera ronda del programa conducido por El Vítor se llama ‘Que le digo y que me dice’. El presentador dice una palabra o frase inicial y los concursantes tendrán 60 segundos para responder con palabras relacionadas; se permiten vincular palabras de diferentes categorías. Por ejemplo, El Vítor podría lanzar ‘manzana’ como palabra inicial y los participantes podrían responder con “celular”, “Nueva York”, “fruta”, “gusano”, etc.

PUBLICIDAD

En la ronda final de Piensa Rápido, se les dirá a los participantes cuatro frases. Su objetivo será responder con las palabras que otras personas asocian inmediatamente con esta. Para la primera frase, solo se tomará en cuenta una respuesta, pero, para la segunda, tercera y cuarta, se permitirán dos, tres y cuatro respuestas, respectivamente.

Fecha de estreno de Piensa Rápido

El programa conducido por Adrián Uribe en el personaje de El Vítor se estrenará el próximo 18 de agosto porr UNIMÁS, en el horario 7p/6c. También podrás verlo en ViX, el mejor servicio de streaming en español, a partir del 19 de agosto.

Relacionados:
Piensa RápidoAdrián UribeShows

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD