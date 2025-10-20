Rosario Tijeras

Rosario Tijeras regresa dispuesta a todo: entérate cuándo se estrena la temporada 4 en UNIMÁS

La temporada 4 de Rosario Tijeras llega a UNIMÁS. Conoce cuándo se estrena y en qué horario podrás disfrutar la serie.

Por:Vanessa Mena
Video Rosario Tijeras tráiler de la temporada 4: hará todo por encontrar a su hija

Rosario Tijeras es una de las series más exitosas de los últimos años. Si eres fan del personaje interpretado por Bárbara de Regil y su emocionante historia, te encantará saber que muy pronto podrás disfrutar la cuarta temporada en UNIMÁS. Además, las temporadas 1, 2 y 3 están disponibles en ViX.

Rosario Tijeras temporada 4: ¿Cuándo y dónde puedo ver la serie?

La cuarta temporada de Rosario Tijeras se estrena en UNIMÁS el 27 de octubre, a las 10P/9C.

Más sobre Rosario Tijeras

Los grandes estrenos de UNIMÁS para su barra prime time

Rosario Tijeras tráiler de la temporada 4: Rosario resurge de las cenizas

Rosario Tijeras tráiler de la temporada 4: hará todo por encontrar a su hija

¿De qué tratará la cuarta temporada de Rosario Tijeras?

La temporada 4 de la serie estará centrada en Ruby, la hija de Rosario Tijeras. La protagonista seguirá buscándola, luego de que la niña fue secuestrada por una falsa enfermera.

A pesar del gran dolor de perderla, Rosario Tijeras resurgirá de las cenizas para vengarse de aquellos que la lastimaron, como León Elías Artiaga. Para lograrlo, tendrá que llevar una vida en incógnito, aunque al inicio eso la mantenga alejada de su hija.

El elenco de Rosario Tijeras temporada 4

Además de Bárbara de Regil como la protagonista, ellos son los actores que conforman el reparto de la nueva temporada de Rosario Tijeras:

  • Bárbara de Regil como Rosario Tijeras
  • Samantha Acuña como Ruby, la hija de Rosario
  • Luis Alberti como Brandon
  • Luis Fernando PEña como El Papi
  • Iván Arana como Gael Moreno
  • Regina Reynoso como Claudia
  • Anette Michel como Victoria
  • Manuel Alcaraz como El Tuerto
  • Francisco Angelini como Juan Antonio
  • Roberto Sosa como Don Américo
UNIMÁS renueva su programación estelar

Además del inicio de la temporada 4 de Rosario Tijeras el 27 de octubre, UNIMÁS tendrá otros grandes estrenos en su prime time.

El 27 de octubre a las 7P/6C se estrena ¿Quién Caerá?, el divertido reality de concursos con Adamari López, y a las 8P/7C llega El Conquistador: Supervivencia Extrema, el reality de supervivencia más extremo del mundo.

