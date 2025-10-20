Rosario Tijeras regresa dispuesta a todo: entérate cuándo se estrena la temporada 4 en UNIMÁS

Video Rosario Tijeras tráiler de la temporada 4: hará todo por encontrar a su hija

Rosario Tijeras es una de las series más exitosas de los últimos años. Si eres fan del personaje interpretado por Bárbara de Regil y su emocionante historia, te encantará saber que muy pronto podrás disfrutar la cuarta temporada en UNIMÁS. Además, las temporadas 1, 2 y 3 están disponibles en ViX.

Rosario Tijeras temporada 4: ¿Cuándo y dónde puedo ver la serie?

La cuarta temporada de Rosario Tijeras se estrena en UNIMÁS el 27 de octubre, a las 10P/9C.

Rosario Tijeras, interpretada por Bárbara de Regil Imagen Sony Pictures Television

¿De qué tratará la cuarta temporada de Rosario Tijeras?

La temporada 4 de la serie estará centrada en Ruby, la hija de Rosario Tijeras. La protagonista seguirá buscándola, luego de que la niña fue secuestrada por una falsa enfermera.

A pesar del gran dolor de perderla, Rosario Tijeras resurgirá de las cenizas para vengarse de aquellos que la lastimaron, como León Elías Artiaga. Para lograrlo, tendrá que llevar una vida en incógnito, aunque al inicio eso la mantenga alejada de su hija.

Ruby, hija de Rosario Tijeras temporada 4 Imagen Sony Pictures Television

El elenco de Rosario Tijeras temporada 4

Además de Bárbara de Regil como la protagonista, ellos son los actores que conforman el reparto de la nueva temporada de Rosario Tijeras:

Bárbara de Regil como Rosario Tijeras

Samantha Acuña como Ruby, la hija de Rosario

Luis Alberti como Brandon

Luis Fernando PEña como El Papi

Iván Arana como Gael Moreno

Regina Reynoso como Claudia

Anette Michel como Victoria

Manuel Alcaraz como El Tuerto

Francisco Angelini como Juan Antonio

Roberto Sosa como Don Américo

Elenco de la temporada 4 de Rosario Tijeras Imagen Sony Pictures Television

