Rosario Tijeras temporada 4 llega a UNIMÁS: ponte al día con el resumen de las temporadas 1, 2 y 3

Video Rosario Tijeras tráiler de la temporada 4: hará todo por encontrar a su hija

La temporada 4 de Rosario Tijeras forma parte de los tres grandes estrenos de UNIMÁS en su prime time.

Rosario Tijeras temporada 4: fecha de estreno y horario

La cuarta temporada de Rosario Tijeras se estrena en UNIMÁS el próximo 27 de octubre, en el horario 10P/7C.

Para estar al día con la historia, aquí tienes un resumen de las temporadas 1, 2 y 3, las cuales también puedes disfrutar en ViX, el mejor servicio de streaming en español.

Rosario Tijeras: resumen de la temporada 1

Desde su estreno en 2016, la serie protagonizada por Bárbara de Regil causó gran sensación debido a su intensa trama en donde se mezcla el romance, el crimen y la desigualdad social.

Al inicio de la historia, Rosario es una joven sencilla, valiente y muy guapa que vive en un barrio peligroso. Creció en un entorno de pobreza y abuso, ya que su madre la maltrataba.

Desafortunadamente, su vida cambia radicalmente cuando es víctima de violanción. Impulsada por el ánimo de venganza, ataca a su agresor con unas tijeras (de ahí viene su apodo). Esto la convierte en una mujer temible y peligrosa, pues si bien es muy hermosa, también es bastante compleja emocionalmente.

En fotos: Te contamos el gran estreno de 'Rosario Tijeras' Imagen Sony Pictures



Rosario se involucra con un poderoso narcotraficante llamado León ‘El Güero’ Arteaga, con quien tiene una relación de protección y manipulación al mismo tiempo.

Después, comienza a desempeñarse como sicaria junto a su hermano Brandon y su amigo ‘El Fierro’. Su habilidad con las armas y su sangre fría la hacen destacar en el mundo del crimen. Gracias a esto, asesina a ‘El General’, quien es responsable de la muerte de su amiga Delia.

Para complicar aún más las cosas, Rosario se ve envuelta en un triángulo amoroso y se debate entre Antonio, su amigo de toda la vida que siempre le ha sido leal y está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella; y Emilio, un joven rico e impulsivo que está obsesionado con ella.

La primera temporada de la serie termina con muchas emociones y un escenario de violencia. La tensión entre Emilio y Antonio llega a un punto máximo, pues ninguno está dispuesto a renunciar a Rosario; mientras que ella se siente acorralada por sus enemigos y no sabe a qué galán elegir.

Rosario Tijeras: resumen de la temporada 2

La segunda temporada de Rosario Tijeras es todavía más intensa, pues la protagonista se enfrenta a nuevos enemigos, traiciones y dilemas, mientras defiende con uñas y dientes a sus seres queridos.

Luego de los conflictos con otros criminales, Rosario y Antonio lograron escapar de sus enemigos. Sin embargo, su felicidad no duró mucho y se vieron obligados a separarse, lo cual la dejó expuesta a nuevos peligros.

Personaje Rosario Tijeras Imagen Sony Pictures

En ese estado vulnerable, la protagonista conoce a ‘El Ángel’, un misterioso hombre que la envuelve con su encanto. Él aparenta una personalidad protectora, pero en realidad es un criminal sanguinario.

La protagonista queda atrapada en una guerra entre Él Ángel y El General, ya que ambos son poderosos jefes de organizaciones criminales. Esto la pone en peligro no solo a ella, también a su hermano pequeño y a Antonio.

Rosario debe decidir a quién de los dos hombres apoyará, sabiendo que ambas elecciones podrían costarle la vida o la de sus seres queridos. Su mayor preocupación es proteger a su hermano menor y esto la muestra en una faceta más tierna, aunque también vulnerable.

Imagen SONY

En cuanto al triángulo amoroso que la atormentaba, Emilio queda fuera de su corazón y Antonio se convierte en la esperanza de una nueva vida fuera del mundo criminal. Sin embargo, Rosario siente que su pasado siempre la perseguirá y jamás podrá dejar su entorno de violencia: “Amar es más difícil que matar”.

La segunda temporada de la serie termina cuando Rosario enfrenta a El Ángel y se propone hacer todo lo posible para salir de esa vida llena de violencia y rencor.

Rosario Tijeras: resumen de la temporada 3

Justo cuando pensamos que Rosario por fin tendría una vida mejor, la temporada 3 nos sorprende con una emocionante historia: el secuestro de su hija, Ruby. Este desgarrador episodio se ve rodeado de acción, traiciones y redención.

En su desesperación por encontrar a su hija, fruto de una relación pasada, la protagonista acepta colaborar con las autoridades como agente encubierta y deja atrás su vida como sicaria.

ROSARIO TIJERAS UNIVERSAL Imagen Sony Pictures Television

Así, Rosario se une a un escuadrón de élite de la policía que es liderado por el agente Dylan, con quien tiene una relación compleja. Su misión es infiltrarse en la organización de El Ángel, ya que él domina la red de narcotráfico en la Ciudad de México.

Aunque ahora está del lado de las autoridades, Rosario no puede evitar usar sus viejas tácticas de violencia y manipulación para obtener información. Pero El Ángel es bastante astuto y cruel, así que no confía por completo en ella.

Por otra parte, Antonio reaparece en la vida de Rosario, pero ella está enfocada en recuperar a su hija y no tiene tiempo para el romance, por mucho que él se esfuerce en reconectar.

Rosario Tijeras con su hija Imagen Mezcalent



La tercera temporada de Rosario Tijeras termina cuando la protagonista enfrenta a El Ángel en una operación que pone en riesgo su vida y la de su hija. Aunque logra recuperar a Ruby, todo lo que ocurrió la deja secuelas emocionales que la llevan a alejarse de todo lo que conoce.

