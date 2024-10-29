Entrevistas

Uforia lanza ‘Así o más claro’, el nuevo podcast del doctor César Lozano

El aclamado doctor César Lozano estrena un show en el que se adentra en la vida de diversos personajes para conocer su visión de la vida, sus secretos, sus triunfos y también sus fracasos. Cada semana puedes disfrutar de un nuevo episodio.

El Dr. César Lozano estrena un podcast dedicado a personajes inspiradores.
César Lozano emprende una nueva aventura con ‘Así o más claro’, un podcast semanal en el que diversos personajes le hablan de sus vidas y de sus éxitos, pero también comparten experiencias íntimas y de cómo sacaron lo mejor de sí mismos, a pesar de las adversidades. Más que entrevistas, son historias llenas de resiliencia y superación personal.

Para el estreno de esta primera temporada, Lozano conversó con Víctor Manuel Reséndez Ruiz, mejor conocido como Latin Lover. En una emotiva conversación, Latin Lover le cuenta cómo pasó de ser stripper a luchador profesional, bailarín, modelo y actor –debutó en Roma, la exitosa película de Alfonso Cuarón–, y todo lo que ocurrió en ese camino lleno de cambios.

El siguiente episodio de ‘Así o más claro’ es el mejor ejemplo de cómo la risa puede curar el alma. Alexis Arroyo, el comediante mexicano que alcanzó la fama gracias a serie Ojitos de huevo, se abre con César Lozano para contarle cómo ha sido abrirse paso en el mundo del espectáculo siendo invidente, lo que significó protagonizar una historia basada en su propia vida y cómo esta experiencia lo cambió para siempre.

Durante esta temporada ‘Así o más claro con el Dr. César Lozano’ también disfrutarás de entrevistas a personajes como la tanatóloga Ana García Gollaz, la coach de vida Anna Ferro y el cantautor Aleks Syntek. Cada semana estará disponible una inspiradora historia en Uforia App, Apple Podcasts, Spotify, y el canal de YouTube de Uforia Podcasts.

¿Quién es el doctor César Lozano?

Además de ser una personalidad de la radio y la televisión, César Lozano es coach motivacional, conferencista, escritor y médico cirujano. Durante más de 15 años, ha sido uno de los conferencistas más solicitados en México, Centroamérica y Sudamérica.

Ha impartido conferencias y programas de capacitación a más de 20 millones de personas, que han obtenido valiosas herramientas para una superación personal con temas de Calidad en Liderazgo, Relaciones Humanas, Ventas, Actitudes Positivas, y mucho más.

Su otro podcast, ‘Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano’, ha sido todo un éxito y ya es considerado uno de los mejores programas sobre salud mental tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos.

Ahora, tienes al alcance de tu mano el podcast de ‘Así o más claro con el Dr. César Lozano’ en Uforia App, Apple Podcasts, Spotify, y el canal de YouTube de Uforia Podcasts.

‘Así o más claro con el Dr. César Lozano’ es un podcast de Uforia Podcasts, la plataforma de audio de TelevisaUnivision.


