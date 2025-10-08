Ellos son los nuevos personajes que te deleitarán en ¿Quién es la Máscara? 2025
En exclusiva te presentamos a los personajes que competirán en la séptima temporada de ¿Quién es la Máscara? 2025
La séptima temporada de ¿Quién es la Máscara? vuelve a la pantalla de Univisión este domingo 12 de octubre con Carlos Rivera, Anahí, Ana Brenda y JuanPa Zurita como investigadores y con Omar Chaparro como conductor del programa.
Como es sabido, enigmáticos personajes forman parte de este programa para darlo todo en el escenario y conquistar a los investigadores y a la audiencia con su gran talento.
En esta ocasión serán 18 nuevos personajes y aquí te decimos cómo se llamarán.
Conoce a los 18 personajes de ¿Quién es la Máscara? 2025
Estos son los nombres de los nuevos personajes de la séptima temporada:
- Federico García
- Metaliebre
- Mini Chang
- Monsqueeze
- Samurai
- Shiba Moon
- Tony
- Manguera
- Bebeeee
- Hieny Fer
- Capibara
- Carro Ñero
- Maestro
- Bops
- María Ovina
- Nocturna
- Sonaja, chupón y bebé
- Tropicoco
Descubre a estos personajes a partir de este domingo a las 8:30 p.m. por Univisión. Entra al sitio oficial del programa para no perder ningún detalle.