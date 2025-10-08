Ellos son los nuevos personajes que te deleitarán en ¿Quién es la Máscara? 2025

Video Ana Brenda Contreras es la nueva investigadora de ¿Quién es la máscara?

La séptima temporada de ¿Quién es la Máscara? vuelve a la pantalla de Univisión este domingo 12 de octubre con Carlos Rivera, Anahí, Ana Brenda y JuanPa Zurita como investigadores y con Omar Chaparro como conductor del programa.

Como es sabido, enigmáticos personajes forman parte de este programa para darlo todo en el escenario y conquistar a los investigadores y a la audiencia con su gran talento.

PUBLICIDAD

En esta ocasión serán 18 nuevos personajes y aquí te decimos cómo se llamarán.

Conoce a los 18 personajes de ¿Quién es la Máscara? 2025

Estos son los nombres de los nuevos personajes de la séptima temporada:

- Federico García

- Metaliebre

- Mini Chang

- Monsqueeze

- Samurai

- Shiba Moon

- Tony

- Manguera

- Bebeeee

- Hieny Fer

- Capibara

- Carro Ñero

- Maestro

- Bops

- María Ovina

- Nocturna

- Sonaja, chupón y bebé

- Tropicoco