TV SHOWS
TV SHOWS
quien es la mascara
¿Quién es la Máscara?

¿Será comediante? Estas son las pistas que dio Maestro Bops en ¿Quién es la Máscara? 2025

Este divertido personaje arribó al escenario de ¿Quién es la Máscara? 2025 no sólo para impactarnos por su gran talento, también para dejarnos con un gran misterio

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video Omar Chaparro revela a qué personaje de ¿Quién es la Máscara? retaría a un duelo de baile

Maestro Bops fue el último nuevo personaje que conocimos en ¿Quién es la Máscara? 2025 y qué manera de cerrar el segundo duelo del tercer programa.

Este simpático y muy talentoso monstruo comentó que ha 'hecho de todo'. por lo que los investigadores piensan que podría tratarse de un comediante, de un conductor o hasta de algún famoso actor, pero eso lo veremos poco a poco.

PUBLICIDAD

¿Qué pistas dejó Maestro Bops en ¿Quién es la Máscara? 2025?

Más sobre ¿Quién es la Máscara?

Carro Ñero enciende el escenario de ¿Quién es la Máscara? 2025: Estas son sus pistas
1 mins

Carro Ñero enciende el escenario de ¿Quién es la Máscara? 2025: Estas son sus pistas

¿Quién Es La Máscara?
¿Cuáles son las pistas que dejó Mini Chang en ¿Quién es la Máscara? 2025?
1 mins

¿Cuáles son las pistas que dejó Mini Chang en ¿Quién es la Máscara? 2025?

¿Quién Es La Máscara?
¿Qué personajes pasaron a la segunda ronda de ¿Quién es la Máscara? 2025?
1 mins

¿Qué personajes pasaron a la segunda ronda de ¿Quién es la Máscara? 2025?

¿Quién Es La Máscara?
Freddy y Germán Ortega son desenmascarados en ‘¿Quién es la Máscara?’ y así impactaron a los investigadores
3 mins

Freddy y Germán Ortega son desenmascarados en ‘¿Quién es la Máscara?’ y así impactaron a los investigadores

¿Quién Es La Máscara?
Estos son los 6 personajes que conquistaron este domingo en ¿Quién es la Máscara?
1 mins

Estos son los 6 personajes que conquistaron este domingo en ¿Quién es la Máscara?

¿Quién Es La Máscara?
¿Habrá dos eliminados en la tercera emisión de ¿Quién es la Máscara? 2025? Esto reveló Omar Chaparro
1 mins

¿Habrá dos eliminados en la tercera emisión de ¿Quién es la Máscara? 2025? Esto reveló Omar Chaparro

¿Quién Es La Máscara?
¿Tony Manguera es actor?: Estas son las pistas que dejó en ¿Quién es la Máscara? 2025
1 mins

¿Tony Manguera es actor?: Estas son las pistas que dejó en ¿Quién es la Máscara? 2025

¿Quién Es La Máscara?
Capi Bara puso en el escenario de ¿Quién es la Máscara? 2025 sus primeras pistas: ¿Podría ser un cantante o actor?
1 mins

Capi Bara puso en el escenario de ¿Quién es la Máscara? 2025 sus primeras pistas: ¿Podría ser un cantante o actor?

¿Quién Es La Máscara?
¿Cuáles fueron las pistas que dio Sonny Hámster en ¿Quién es la Máscara? 2025?
1 mins

¿Cuáles fueron las pistas que dio Sonny Hámster en ¿Quién es la Máscara? 2025?

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién es la voz de ¿Quién es la Máscara? 2025? Te contamos
1 mins

¿Quién es la voz de ¿Quién es la Máscara? 2025? Te contamos

¿Quién Es La Máscara?

Maestro Bops inició su presentación diciendo que es trabajólogo, es decir, que trabajó de todo como siendo conductor hasta deportista, lo que se te ocurra él ya lo hizo. También tiene experiencia tanto en la oficina como en un teatro.

Pero él no nació sabiendo todo, pues su voz fue cambiando a lo largo de los años hasta que descubrió que los boleros eran su verdadera pasión.

Para el Maestro Bops, su historia es digna del cine de Tim Burton y se han escuchado muchas cosas sobre su vida y sí, todo lo que se rumora es cierto.

La finalidad que tuvo de entrar en ¿Quién es la Máscara? 2025 fue porque quiso que sus 144 hijos se sintieran orgullosos de él por verlo cantar en la televisión.

¿Quién podría ser Maestro Bops? Esto piensan los investigadores

Este enigmático personaje nos dejó atónitos al interpretar 'Lose Control' de Teddy Swims. Tras su actuación los investigadores comenzaron a lanzar sus hipótesis:

  • Carlos Rivera dijo que puede ser Yurem.
  • Anahí pensó que es Eugenio Derbez.
  • Ana Brenda Contreras apostó por Ernesto Laguardia.
  • JuanPa Zurita comentó que podría tratarse de Daniel Sosa.
Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas '¿Quién es la Máscara?' 2025 todos los domingos en punto de las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro, por Univision y sigue de cerca el sitio oficial del reality.

Relacionados:
¿Quién es la Máscara?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX