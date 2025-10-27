TV SHOWS
TV SHOWS
quien es la mascara
¿Quién es la Máscara?

¿Qué personajes pasaron a la segunda ronda de ¿Quién es la Máscara? 2025?

Vamos a entrar en la segunda ronda de ¿Quién es la Máscara? 2025 y aunque ya despedimos a algunos personajes, en la competencia quedan otros 12 que quieren conquistar esta temporada

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video Investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025 anuncian sorpresas para la gala 3

Ya llevamos tres emisiones de ¿Quién es la Máscara? 2025 y la competencia apenas está tomando forma. Aunque en esta temporada, a esta altura, nos tuvimos que haber despedido de seis personajes, los invistigadores han optado por salvar a algunos para seguirlos viendo.

Hasta el momento, tres de ellos ya perdieron su máscara y descubrimos que detrás de Shiba Moon estaba Adamari López, Bebeeeee era la talentosa Marlene Favela y tras Sonaja, Chupón y Bebé se encontraban Freddy y Germán Ortega, más conocidos como 'Los Mascabrothers'.

PUBLICIDAD

Más sobre ¿Quién es la Máscara?

Freddy y Germán Ortega son desenmascarados en ‘¿Quién es la Máscara?’ y así impactaron a los investigadores
3 mins

Freddy y Germán Ortega son desenmascarados en ‘¿Quién es la Máscara?’ y así impactaron a los investigadores

¿Quién Es La Máscara?
Estos son los 6 personajes que conquistaron este domingo en ¿Quién es la Máscara?
1 mins

Estos son los 6 personajes que conquistaron este domingo en ¿Quién es la Máscara?

¿Quién Es La Máscara?
¿Habrá dos eliminados en la tercera emisión de ¿Quién es la Máscara? 2025? Esto reveló Omar Chaparro
1 mins

¿Habrá dos eliminados en la tercera emisión de ¿Quién es la Máscara? 2025? Esto reveló Omar Chaparro

¿Quién Es La Máscara?
¿Tony Manguera es actor?: Estas son las pistas que dejó en ¿Quién es la Máscara? 2025
1 mins

¿Tony Manguera es actor?: Estas son las pistas que dejó en ¿Quién es la Máscara? 2025

¿Quién Es La Máscara?
Capi Bara puso en el escenario de ¿Quién es la Máscara? 2025 sus primeras pistas: ¿Podría ser un cantante o actor?
1 mins

Capi Bara puso en el escenario de ¿Quién es la Máscara? 2025 sus primeras pistas: ¿Podría ser un cantante o actor?

¿Quién Es La Máscara?
¿Cuáles fueron las pistas que dio Sonny Hámster en ¿Quién es la Máscara? 2025?
1 mins

¿Cuáles fueron las pistas que dio Sonny Hámster en ¿Quién es la Máscara? 2025?

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién es la voz de ¿Quién es la Máscara? 2025? Te contamos
1 mins

¿Quién es la voz de ¿Quién es la Máscara? 2025? Te contamos

¿Quién Es La Máscara?
¿Cómo votar en ¿Quién es la Máscara? 2025? Así es como el público salva a los personajes
1 mins

¿Cómo votar en ¿Quién es la Máscara? 2025? Así es como el público salva a los personajes

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién es la Máscara? 2025: ¿Qué temas cantaron los personajes en la segunda emisión?
2 mins

¿Quién es la Máscara? 2025: ¿Qué temas cantaron los personajes en la segunda emisión?

¿Quién Es La Máscara?
¿Influencer, conductora o cantante?: Los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025 hacen sus apuestas sobre Ruby Gloss
1 mins

¿Influencer, conductora o cantante?: Los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025 hacen sus apuestas sobre Ruby Gloss

¿Quién Es La Máscara?

¿Qué personajes quedan en ¿Quién es la Máscara? 2025?

Todavía quedan 12 personajes, que además de conquistar el corazón de los investigadores, también encantaron al público con su personalidad y talento.

Del primer programa los personajes salvados por el panel de investigadores fueron Tropi Coco y Monsqueeze; el público se inclinó por Metaliebre y a Federico García; además Ana Brenda fue la primera en usar el botón 'sálvame' para rescatar a Samurái.

En la segunda emisión, los expertos salvaron por unanimidad a Capi Bara y a Nocturna; mientras que el público le dio su voto a Sonny Hámster y Tony Manguera. Aquí nuevamente un investigador rescató a un personaje, tratándose de JuanPa Zurita quien externó su deseo de ver a Ruby Gloss.

La tercera emisión estuvo muy reñida, pero los investigadores salvaron a Carro Ñero y a Maestro Bops; el público votó por María Ovina y Hieny Fer. Carlos Rivera se mostró inconforme con la aparente salida de Mini Chang a quien decidió rescatar en el último segundo.

Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas '¿Quién es la Máscara?' 2025 todos los domingos en punto de las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro, por Univision.

Relacionados:
¿Quién es la Máscara?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD