¿Qué personajes pasaron a la segunda ronda de ¿Quién es la Máscara? 2025?

Video Investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025 anuncian sorpresas para la gala 3

Ya llevamos tres emisiones de ¿Quién es la Máscara? 2025 y la competencia apenas está tomando forma. Aunque en esta temporada, a esta altura, nos tuvimos que haber despedido de seis personajes, los invistigadores han optado por salvar a algunos para seguirlos viendo.

Hasta el momento, tres de ellos ya perdieron su máscara y descubrimos que detrás de Shiba Moon estaba Adamari López, Bebeeeee era la talentosa Marlene Favela y tras Sonaja, Chupón y Bebé se encontraban Freddy y Germán Ortega, más conocidos como 'Los Mascabrothers'.

¿Qué personajes quedan en ¿Quién es la Máscara? 2025?

Todavía quedan 12 personajes, que además de conquistar el corazón de los investigadores, también encantaron al público con su personalidad y talento.

Del primer programa los personajes salvados por el panel de investigadores fueron Tropi Coco y Monsqueeze; el público se inclinó por Metaliebre y a Federico García; además Ana Brenda fue la primera en usar el botón 'sálvame' para rescatar a Samurái.

En la segunda emisión, los expertos salvaron por unanimidad a Capi Bara y a Nocturna; mientras que el público le dio su voto a Sonny Hámster y Tony Manguera. Aquí nuevamente un investigador rescató a un personaje, tratándose de JuanPa Zurita quien externó su deseo de ver a Ruby Gloss.

La tercera emisión estuvo muy reñida, pero los investigadores salvaron a Carro Ñero y a Maestro Bops; el público votó por María Ovina y Hieny Fer. Carlos Rivera se mostró inconforme con la aparente salida de Mini Chang a quien decidió rescatar en el último segundo.

