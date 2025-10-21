¿Quién es la Máscara? 2025: ¿Qué temas cantaron los personajes en la segunda emisión?

Video Así invadieron el escenario los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025

Los personajes de ¿Quién es la Máscara? 2025 nos han regalado grandes números musicales y esto no nada más es para entretener, también es una pieza clave para que los investigadores puedan analizar sus voces y hasta su movimiento, para así obtener más pistas sobre ellos.

En este segundo programa vimos en acción a Sonny Hámster, Capi Bara, Ruby Gloss, Bebeeeee, Tony Manguera y Nocturna, que nos dejaron impactados con sus presentaciones.

¿Quién es la Máscara? 2025: Estos son los temas que interpretaron los personajes

Sonny Hámster se la pasa en la disco y no hay quien le gane en la pista de baile, así lo demostró adueñándose del escenario al ritmo de 'i like the way you kiss me', canción original de Artemas.

Capi Bara es un temible pirata con el corazón roto, que aunque sea el terror de los siete mares nos sorprendió al cantar 'CRISTINA', una canción de amor escrita por Sebastián Yatra. Sí extraña a su ex,¿verdad?

Ruby Gloss es toda una diva, que te puede cantar desde un tango hasta un éxito pop como 'A Quién le Importa' de Alaska y Dinarama. Rola que le quedó a la perfección ya que asgura que siempre está en boca de todos.

Bebeeeee parecía un borreguito tierno e inocente, pero desde que saltó al escenario nos dimos cuenta que es sólo su fachada y en su presentación lo corroboramos, ya que cantó muy sensualmente 'Papasito' de Karol G.

Tony Manguera quiere ser todo pero siempre la termina regando, además confesó que quería salir del reality con novia por lo que interpretó 'Cásate Conmigo' de Nicky Jam y Silvestre Dangond.

Nocturna salió de su castillo para mostrar su gran talento al mundo, y para hacerlo cantó 'Born This Way', uno de los más éxitos de Lady Gaga.

Imagen TelevisaUnivision