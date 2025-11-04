¿Quién es la Máscara? 2025: ¿Qué nuevas pistas dieron Maestro Bops, Sonny Hámster, Capi Bara, Federico García, Nocturna, Tony Manguera y Tropi Coco?

Video Los investigadores deslumbran con sus atuendos en el especial de Día de Muertos

Estamos casi a la mitad de ¿Quién es la Máscara? 2025 y tras conocer a los nuevos personajes de esta temporada, en la segunda etapa hubo enfrentamientos más cardíacos y más complicados para los investigadores.

En esta cuarta emisión vimos en escena a Maestro Bops, Sonny Hámster, Capi Bara, Federico García, Nocturna, Tony Manguera, Tropi Coco y a Monsqueeze, quien perdió su máscara y descubrimos que era el talentoso Jesús Ochoa.

¿Qué pistas dejaron los personajes en la cuarta emisión de ¿Quién es la Máscara? 2025?

Maestro Bops

Este personaje nos reveló que realmente es un oso, además de que fue stripper pero fue por mera pasión.

También contó que todo se lo toma muy en serio como el Halloween, pues cada año se empeña por disfrazarse y hasta cambia la voz de acuerdo al momento.

Resutó ser fan de las aventuras de terror en el tiempo, ya sean en películas, series, podcast y libros. Saltó al escenario acompañado de su exnovia, con quien cantó 'Con Esos Ojos' de Fuerza Régida.

Sonny Hámster

Tuvo un dilema en la disco donde siempre está, pues no sabían si festejar el Día de Muertos o Halloween, él sólo quería que todos opinaran lo que querían hacer.

El DJ del lugar quería hacer una casa de espantos pero se negó rotundamente, ya que ahí va pura gente de élite y no le gustan esas cosas. Además a su generación lo que más les gusta es bailar.

Este roedor nos encantó en el escenario donde interpretó 'Una Vida Pasada', rola de Camilo y Carín León.

Capi Bara

Este temible pirata estaba de camino hacia el 'maldito tuerto' para demostrarle quién era el rey de los siete mares, pero toda su tripulación desapareció y sólo él pudo salir de la embarcación.

Aunque los fantasmas de su pasado siempre lo atormentan, quiere conquistar a como dé lugar el trofeo de ¿Quién es la Máscara? 2025

Le cantó nuevamente a la capibara que se robó su corazón pero ahora le dedicó 'Según Quién', de Maluma y Carín León.

Federico García

Esta orca es la prueba viviente de que puedes salir del barrio, pero el barrio nunca saldrá de ti.

En su gran y finísimo restaurante hizo una fiesta de disfraces, donde sus invitados llegaron disfrazados de conejo, payaso, momia y una luna, además la cena la preparó él mismo con sus propias aletas y con mucho corazón.

Como muestra de su crecimiento, interpretó 'Feeling Good', de Michael Bublé.

Nocturna

Este mamífero nos contó que ama las películas de terror viejitas y pasar tiempo con la gente, pues se siente solitaria en su castillo y no logra salir de él.

También se sinceró y reveló que desde que se fue su pareja, se quedó sobreviviendo soltera, como si fuera una maldición

No pierde la esperanza de mejorar como ser y por fin encontrar el verdadero amor. Esta vampireza sabe cómo conquistar y así lo hizo al cantar 'Toxic' de Britney Spears.

Tony Manguera

Su sueño en la vida es ser bombero y también encontrar el amor de verdad. También contó que es un alto que le teme a las alturas y tiene pesadillas con la secundaria.

Pero no todo es malo pues algo bueno le sucedió y es que por fin le cayó la herencia.

Este romántico empedernido activó su modo sensual al interpretar 'Peligrosa', de FloyyMenor

Tropi Coco

Ella es valiente y no le teme a la muerte, tampoco a su familia. Ella tomó rumbo diferente a sus familiares y perdió tantito la cordura, pero ganó ritmo tropical.

Aunque los fantasmas tienen mala fama, si se le aparecen, baila y hace lo que se le da la gana.

Este coco osado nos conquistó nuevamente con su presentación, donde nos regaló una increíble interpretación de 'Too Sweet', de Hozier.

