quien es la mascara
¿Quién es la Máscara?

¿Quién es la Máscara? 2025: Estas fueron las canciones que sonaron en el primer programa

En el gran inicio del reality fueron seis los personajes que nos deleitaron con sus voces. Revive aquí las canciones que interpretaron en los duelos

Gladys Tello
Video ¿Quién es la Máscara? usará INTELIGENCIA ARTIFICIAL en esta temporada

La música es clave en ¿Quién es la Máscara? 2025 pues no es sólo un programa para adivinar qué famoso se esconde detrás de un elaborado personaje, también es la oportunidad para demostar algunas habilidades que probablemente tenían ocultas.

En la primera emisión de la séptima temporada conocimos a Tropi Coco, Samurái, Metaliebre, Shiba Moon, Federico García y a Monsqueeze, quienes nos dieron algunas pistas de su historia y además nos sorprendieron con sus números musicales.

¿Qué cantaron los personajes de ¿Quién es la Máscara? 2025 en el primer programa?

Tropi Coco creció en los escenarios, eso fue lo que contó y demostró con su presentación, donde aprovechó para mostrar su dominio tanto en el baile como en la interpretación al cantar 'Conga', uno de los grandes éxitos de Gloria Estefan.

Samurái demostró que es todo un guerrero tumbado, pues aunque parezca muy malote se atrevió a romper estereotipos y nos deleitó con 'ME JALO', canción de Fuerza Regida y Grupo Frontera, que se hizo tendencia en redes sociales.

Metaliebre jura que le corre el rock por las venas y lo mostró al tomar una canción súmamente popera para inyectarle un poco de su estilo oscuro. Se trata de 'Cómo te Atreves' de Morat.

Shiba Moon se veía desde que saltó al escenario que ella va con las tendencias, sea de redes sociales, así como en la moda y hasta en la música, por lo que interpretó 'greedy' de la joven canadiense Tate McRae.

Federico García es un chavorruco, o eso es a la conclusión que llegaron los investigadores por su manera de hablar y también la canción que eligió podría ser una pista, ya que interpretó 'Livin' la Vida Loca' de Ricky Martin, una de las rolas que más sonaron a finales de los 90 e inicios de los 2000.

Monsqueeze fue todo un misterio, pues dio indicios de que podría tratarse de un gran actor del séptimo arte, que también ha lucido en la pantalla chica y en los escenarios. La canción que decidió interpretar fue la de 'Ese Vato No Te Queda' de Carín León y Gabito Ballesteros.

Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas '¿Quién es la Máscara?' 2025 todos los domingos en punto de las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro, por Univision.

¿Quién es la Máscara?

