¿Quién es La Máscara? 2025 apuesta por la Inteligencia Artificial y así se verán los shows de los nuevos personajes

Van a ver algo muy espectacular, van a ver a los personajes transformándose con IA, van a ver canciones hechas con IA y que le suman mucho. A lo mejor en otros proyectos no viene al caso, pero aquí sí empata muy bien, porque como lo vieron en la campaña de promoción, todos los investigadores y Omar, están descubriendo los mundos de cada uno de los personajes, y si esos mundos lo podemos traer en cada programa a la hora de presentar a los personajes, eso hace una gran diferencia de lo que se presentó el año pasado