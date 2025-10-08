¿Quién es La Máscara? 2025 apuesta por la Inteligencia Artificial y así se verán los shows de los nuevos personajes
El productor del programa hace importantes revelaciones sobre el uso de la IA en esta séptima temporada.
¿Quién es La Máscara? siempre se ha caracterizado por su alto nivel tanto en los personajes como en la producción, con escenografías impresionantes que han dejado impactado a todo el público. Y en esta nueva temporada, de nueva cuenta, el reality pasa a otro nivel, sorprendiendo con su implementación de Inteligencia Artificial (IA), tanto en los personajes como en la producción de los musicales.
Fue durante la conferencia de prensa que se dio este miércoles 8 de octubre por la presentación del gran estreno mundial de ¿Quién es La Máscara? 2025, el productor Miguel Ángel Fox reveló cómo fue que la IA fue parte fundamental de esta temporada.
¿Quién es La Máscara? 2025 a la vanguardia con el uso de la IA en su séptima temporada
Esta temporada tiene algo muy especial que no se había hecho, las presentaciones de los personajes todas están hechas con IA, porque sentíamos que filmándolas nos quedábamos muy limitados a lo que tendría que ser este proyecto que es mágico. Entonces ¿cómo podríamos alcanzar mundos que no podíamos con las cámaras?, pues recurrimos a la IA
Asimismo, Miguel Ángel Fox explicó en qué parte de los contenidos el público podrá disfrutar de la magia de la IA fusionándose con todo el universo de ¿Quién es La Máscara? 2025.
Van a ver algo muy espectacular, van a ver a los personajes transformándose con IA, van a ver canciones hechas con IA y que le suman mucho. A lo mejor en otros proyectos no viene al caso, pero aquí sí empata muy bien, porque como lo vieron en la campaña de promoción, todos los investigadores y Omar, están descubriendo los mundos de cada uno de los personajes, y si esos mundos lo podemos traer en cada programa a la hora de presentar a los personajes, eso hace una gran diferencia de lo que se presentó el año pasado
