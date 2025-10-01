¿Cuándo es el gran estreno de ¿Quién es la Máscara? 2025?

TV SHOWS
'¿Quién es la Máscara?' 2025 regresa con más fuerza, más personajes, más pistas, más música y mucha más diversión y estamos a unos cuántos días de disfrutarlo.

En esta séptima temporada, Anahí, Carlos Rivera, Ana Brenda Contreras y Juanpa Zurita sacarán su lado más investigador para que no se les escape ninguna pista de las manos y así descubir qué celebridad se esconde tras una máscara.

'¿Quién es la Máscara?' 2025: ¿Cuándo es su gran estreno?

Muchos artistas se arriesgaron y aceptaron el reto de mostrar todo su talento en el escenario, mientras tratan de mantener su identidad en secreto.

Este es un reality donde las estrellas no buscan ser protagonistas, sino poner a prueba cuánto se conoce de ellos a través de pistas y cómo se desenvuelven en el plató.

A lo largo de la temporada se irán develando los secretos que guardan los personajes, pero lo que sí es seguro es que '¿Quién es la Máscara?' 2025 tendrá su gran estreno el domingo 12 de octubre por Univision.

No te pierdas ninguna novedad de este divertido reality en el sitio oficial de Univision.

