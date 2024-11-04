¿Quién Es La Máscara? 2024: Cuarto personaje eliminado, simpáticos animales y un bote de basura dominan el escenario

Video ¿Quién Es La Máscara? 2024: María Joacuina es el cuarto personaje eliminado y nadie descubrió su identidad

El secreto mejor guardado de la televisión de ¿Quién Es La Máscara? sexta temporada presentó a los últimos personajes que faltaban por conocer. Animales, verduras y hasta una bola de estambre y un bote de basura son parte de esta competencia.

Los investigadores iniciaron el tercer programa más felices que de costumbre y dispuestos a demostrar sus conocimientos de cultura pop, deportes y entretenimiento. Su objetivo era descifrar más de una de las pistas y reconocer a las celebridades detrás de los últimos personajes de la temporada.

Fue así que conocimos a los últimos siete de los 20 personajes que este año se prepararon para ¿Quién Es La Máscara? Cada uno presentó enormes performances que dejaron impactados al público, los investigadores y al propio Omar Chaparro, además de que con su carisma se ganaron el corazón de todos.

Primer duelo del tercer programa de ¿Quién Es La Máscara? 2024 con María Joacuina, Pepenador y Azul



El escenario se iluminó esta tercera emisión con un triple combate. La primera en salir a demostrar su talento fue María Joacuina con el tema ‘Toxic’ de Britney Spears. Los investigadores señalaron que podría ser Karla Souza, Ximena Navarrete, Olga Tañón o Noelia. Posteriormente apareció un personaje singular, Pepenador, un bote de basura de hojalata en busca del verdadero amor. Este amigo apestoso cantó ‘No Se Va’ y los investigadores aseguraron que podría ser Leonardo de Lozanne, David Zepeda, Gabriel Soto y Juan Solo. Por último, vimos a Azul, un felino muy alivianado y con mucho ritmo, el cual demostró al cantar ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’. Su interpretación y pistas hizo que los jueces aseguraran que podría ser Margarita La Diosa de la Cumbia, Niurka, Maribel Guardia o Ninel Conde.

Pepenador fue rescatado por los investigadores de ¿Quién Es La Máscara? 2024



Luego de las actuaciones de María Joacuina, Pepenador y Azul, los investigadores hicieron ‘team back’ y acordaron que el bote de basura sería rescatado, ya que su actuación les encantó. Por esa razón el público tuvo que votar entre María Joacuina y Azul, quedando la puerquita en zona de riesgo y Azul quedó salvado.

¿Quién Es la Máscara? 2024: María Joacuina quedó en zona de riesgo



Sin perder el buen ánimo, María Joacuina aceptó haber quedado en riesgo de ser eliminada y se mostró muy tranquila. Ella sabía que del segundo combate saldría su contrincante en una segunda eliminación.

Cuatro personajes encabezaron el segundo combate del tercer programa de ¿Quién Es La Máscara? 2024



La música y el baile regresaron al escenario y ahora con cuatro simpáticos personajes: Ranastacia, Maraña, Chepino Langostino y Freddie Verdury. Con toda la buena onda apareción Ranastacia, con anteojos estilo Elton John y un gran performance del tema ‘I’m Still Standing’. Los investigadores aseguraron que ese personaje era interpretado por Angelique Boyer, Fey, África Zavala o Kenio Os. Luego salió Maraña, una bola de estambre a la que se le va el hilo, pero no por eso muy talentosa. Por su actuación los investigadores señalaron que podría ser la gimnasta Alexa Moreno, Chingu amiga, Rivers o Ari Gameplays. En el caso de Chepino Langostino, quien llegó hablando con acento argentino y cantó el tema ‘Vagabundo’, las apuestas se fueron porque podría ser Alex Speitzer, Jesús Zavala, Imanol o Christopher Uckermann. Para cerrar el combate apareció Freddie Verdury, una extravagante zanahoria muy norteña quien cantó el tema ‘Que Vuelvas’. Según los investigadores, Freddie Verdury podría ser Diego de Erice, Luis Fernando Peña, Miguel Rodarte o José Eduardo Derbez.

Freddie Verdury fue salvado en su primer combate de ¿Quién Es La Máscara? 2024



Las cuatro actuaciones encantaron a los investigadores y al público. El panel deliberó y por decisión unánime decidieron salvar a Freddie, pues les encantó su personalidad y quieren seguir viéndolo cantar. El primer personaje rescatado por el público fue Ranastacia.

¿Quién Es La Máscara? 2024: el destino de Chepino Langostino y María Joacuina en manos del público



El segundo personaje salvado por el público fue Maraña, por lo que Chepino Langostino quedó en zona de riesgo junto a María Joacuina. Tras una votación rápida, el público decidió que la puerquita tenía que mostrar su rostro.

¿Quién Es La Máscara? 2024: María Joacuina fue eliminada de la competencia y Cynthia Urias fue quien le dio vida



Al grito de fuera máscara, María Joacuina quedó al descubierto y fue así que vimos a Cynthia Urías, la conductora y locutora, detrás de este simpático animalito. Ninguno de los investigadores mencionó su nombre en las apuestas. Sigue de cerca ¿Quién Es La Máscara? 2024, descifra las pistas de cada personajes y diviértete con los divertidos combates. Te esperamos los domingos a las 7P/6C por Univision.