¿Qué temas interpretaron los personajes de ¿Quién es la Máscara? 2025 en la tercera emisión?

Video Marlene Favela quisiera regresar a ¿Quién es la Máscara? y asegura sería implacable

Finalmente conocimos a todos los personajes de ¿Quién es la Máscara? 2025, quienes nos han dejado boquiabiertos por sus grandes personalidades y el dominio vocal y escénico que mostraron en el escenario.

En esta tercera emisión conocimos a Mini Chang, Carro Ñero, María Ovina, Sonaja, Chupón y Bebé, Hieny Fer y Maestro Bops, personajes que dejaron el cuerpo y el alma en sus presentaciones.

¿Qué temas cantaron estos personajes de ¿Quién es la Máscara? 2025?

Mini Chang es el ejemplo viviente de que no hay que dejarse llevar por las apariencias, pues aunque parezca muy dulce y tierna nos mostró toda su sensualidad al interpertar una versión más caribeña de 'Probablemente', canción de Christian Nodal.

Carro Ñero no dudo en mostrar que viene de un barrio pesado y a pesar de que parezca muy malote, en realidad le gustan las rimas, las cholillas bonitas y se describe como todo un cumbianchero, por lo que salió al escenario a cantar 'Loco' de Neton Vega.

María Ovina es una oveja que viene de Machu Picchu, Perú, y aunque viva en las ruinas, obviamente como buena millenial tiene WiFi, además es la encargada de proteger el lugar en el que habita. Este misterioso personaje nos impactó al cantar 'Gata Only' de Cris MJ y FloyyMenor.

Sonaja, Chupón y Bebé son bien lentos para la escuela, pero muy buenos para los chistes. Además uno es bien mandilón, pero eso no le quita lo chistoso. Este divertido trío interpretó 'Lo Que Pasó, Pasó', un éxito de Daddy Yankee.

Hieny Fer vive en la sabana africana pero su corazón está en Acapulco, Guerrero. Todavía vive con sus papás porque consideran que el mundo es muy peligroso para ella y además es una chamaca que no deja de subir las patas al sillón. Esta divertida hiena nos sorprendió con 'Suerte' de Shakira.

Maestro Bops ha hecho de todo en su vida, desde conducir hasta ser pambolero, y aunque se la sabe de pe a pa su gran pasión son los boleros. Una de sus metas era que sus hijos lo vieran cantar en la televisión y vaya sorpresa que nos dimos al escucharlo cantar 'Lose Control' de Teddy Swims.

