Estos son los 6 personajes que conquistaron este domingo en ¿Quién es la Máscara?

‘¿Quién es la Máscara?’ impactó este domingo 26 de octubre a la audiencia de Univision con una tercera emisión cargada de diversión, buen ritmo y seis nuevos personajes que lo dieron todo en el escenario.

Si te lo perdiste, aquí te los presentamos y te decimos cuáles fueron las apuestas de los investigadores.

1.- MINI CHANG

Las apuestas fueron:

JuanPa: Chingu Amiga

Ana Brenda: Araceli Arámbula

Anahí: Itatí Cantoral

Carlos Rivera: Maribel Guardia

2.- CARRO ÑERO

Las apuestas fueron:

Juanpa: Berth Oh

Ana Brenda: Armando Araiza

Anahi: Facundo

Carlos Rivera: Arturo Carmona

3.- MARÍA OVINA

Las apuestas fueron:

Juanpa: La Divaza

Ana Brenda: José Eduardo Derbez

Anahí: Alejandra Guzmán

Carlos Rivera: Yurem

4.- SONAJA, CHUPÓN Y BEBÉ

Las apuestas fueron:

JuanPa: Trío de tres

Ana Brenda: El Burro Van Rankin y Esteban Arce

Anahí: La Cotorrisa

Carlos Rivera: Estaca y Videgaray

5.- HIENY FER

Las apuestas fueron:

Anahí: Michelle Vieth

JuanPa: Lizeth Selene

Carlos Rivera: Priscila Valverde

Ana Brenda: Karime Pindter

6.- EL MAESTRO BOPS

Las apuestas fueron:

Anahí: Eugenio Derbez

Juanpa: Daniel Sosa

Carlos Rivera: Yurem

Ana Brenda: Ernesto Laguardia