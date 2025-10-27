Estos son los 6 personajes que conquistaron este domingo en ¿Quién es la Máscara?
Te presentamos a los 6 personajes de esta noche en ¿Quién es la Máscara? y las apuestas que dieron los investigadores
‘¿Quién es la Máscara?’ impactó este domingo 26 de octubre a la audiencia de Univision con una tercera emisión cargada de diversión, buen ritmo y seis nuevos personajes que lo dieron todo en el escenario.
Si te lo perdiste, aquí te los presentamos y te decimos cuáles fueron las apuestas de los investigadores.
1.- MINI CHANG
Las apuestas fueron:
JuanPa: Chingu Amiga
Ana Brenda: Araceli Arámbula
Anahí: Itatí Cantoral
Carlos Rivera: Maribel Guardia
2.- CARRO ÑERO
Las apuestas fueron:
Juanpa: Berth Oh
Ana Brenda: Armando Araiza
Anahi: Facundo
Carlos Rivera: Arturo Carmona
3.- MARÍA OVINA
Las apuestas fueron:
Juanpa: La Divaza
Ana Brenda: José Eduardo Derbez
Anahí: Alejandra Guzmán
Carlos Rivera: Yurem
4.- SONAJA, CHUPÓN Y BEBÉ
Las apuestas fueron:
JuanPa: Trío de tres
Ana Brenda: El Burro Van Rankin y Esteban Arce
Anahí: La Cotorrisa
Carlos Rivera: Estaca y Videgaray
5.- HIENY FER
Las apuestas fueron:
Anahí: Michelle Vieth
JuanPa: Lizeth Selene
Carlos Rivera: Priscila Valverde
Ana Brenda: Karime Pindter
6.- EL MAESTRO BOPS
Las apuestas fueron:
Anahí: Eugenio Derbez
Juanpa: Daniel Sosa
Carlos Rivera: Yurem
Ana Brenda: Ernesto Laguardia
¿Cuál de ellos llegará a la final de ‘¿Quién es la Máscara?’? Descúbrelo todos los domingos por Univision y no te pierdas todo lo que hemos preparado para ti en el sitio oficial del programa.