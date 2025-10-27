TV SHOWS
¿Quién es la Máscara?

Estos son los 6 personajes que conquistaron este domingo en ¿Quién es la Máscara?

Te presentamos a los 6 personajes de esta noche en ¿Quién es la Máscara? y las apuestas que dieron los investigadores

‘¿Quién es la Máscara?’ impactó este domingo 26 de octubre a la audiencia de Univision con una tercera emisión cargada de diversión, buen ritmo y seis nuevos personajes que lo dieron todo en el escenario.

Si te lo perdiste, aquí te los presentamos y te decimos cuáles fueron las apuestas de los investigadores.

1.- MINI CHANG

Mini Chang en '¿Quién es la Máscara?'
Mini Chang en '¿Quién es la Máscara?'
Imagen TelevisaUnivision


Las apuestas fueron:

JuanPa: Chingu Amiga
Ana Brenda: Araceli Arámbula
Anahí: Itatí Cantoral
Carlos Rivera: Maribel Guardia

2.- CARRO ÑERO

Carro Ñero en '¿Quién es la Máscara?'
Carro Ñero en '¿Quién es la Máscara?'
Imagen TelevisaUnivision

Las apuestas fueron:

Juanpa: Berth Oh
Ana Brenda: Armando Araiza
Anahi: Facundo
Carlos Rivera: Arturo Carmona

3.- MARÍA OVINA

María Ovina en '¿Quién es la Máscara?'
María Ovina en '¿Quién es la Máscara?'
Imagen TelevisaUnivision


Las apuestas fueron:

Juanpa: La Divaza
Ana Brenda: José Eduardo Derbez
Anahí: Alejandra Guzmán
Carlos Rivera: Yurem

4.- SONAJA, CHUPÓN Y BEBÉ

Chupón, Bebé y Sonaja en '¿Quién es la Máscara?'
Chupón, Bebé y Sonaja en '¿Quién es la Máscara?'
Imagen TelevisaUnivision


Las apuestas fueron:

JuanPa: Trío de tres
Ana Brenda: El Burro Van Rankin y Esteban Arce
Anahí: La Cotorrisa
Carlos Rivera: Estaca y Videgaray

5.- HIENY FER

Hieny Fer en '¿Quién es la Máscara?'
Hieny Fer en '¿Quién es la Máscara?'
Imagen TelevisaUnivision


Las apuestas fueron:

Anahí: Michelle Vieth
JuanPa: Lizeth Selene
Carlos Rivera: Priscila Valverde
Ana Brenda: Karime Pindter

6.- EL MAESTRO BOPS

Maestro Boys en '¿Quién es la Máscara?'
Maestro Boys en '¿Quién es la Máscara?'
Imagen TelevisaUnivision


Las apuestas fueron:

Anahí: Eugenio Derbez
Juanpa: Daniel Sosa
Carlos Rivera: Yurem
Ana Brenda: Ernesto Laguardia

¿Cuál de ellos llegará a la final de ‘¿Quién es la Máscara?’? Descúbrelo todos los domingos por Univision y no te pierdas todo lo que hemos preparado para ti en el sitio oficial del programa.

¿Quién es la Máscara?

