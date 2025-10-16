¿Qué pistas dio Federico García en el arranque de ¿Quién es la Máscara? 2025?

Video ¿Quién es la Máscara? usará INTELIGENCIA ARTIFICIAL en esta temporada

En el arranque de ¿Quién es la Máscara? 2025 conocimos a los nuevos personajes que domingo a domingo nos divertirán al mismo tiempo que nos mantendrán ocupados al pensar quiénes se ocultan detrás de ellos.

Uno de ellos fue Federico García, la Orca, que además de ser muy simpático, nos deleitó al cantar 'Livin' la Vida Loca' un éxito de los finales de los 90. ¿Habrá sido una pista como los investigadores pensaron?

¿Quién es la Máscara? 2025: ¿Qué pistas dio Federico García?

Esta simpática orca comentó que trabaja como mesero en Le Cueve del Suadegg o “la cueva del suadero”, uno de sus restaurantes exclusivos donde su especialidad es la comida gourmet.

Aunque se vea muy refinado, a veces le brota el barrio. Su restaurante es tan exclusivo que al bartender hay que darle una contraseña secreta para que te atienda, además hacen cualquier tipo de eventos, como aniversarios, cumpleaños de mascotas, quinceaños y más.

También mantiene el orden, por lo que ha tenido que hacerle de 'saca borrachos', pero su verdadero sueño es ganar el primer lugar en ¿Quién es la Máscara? 2025 y comprarse un barco para vivir en la superficie.

¿Quién será Federico Gracía? Estas fueron las apuestas de los investigadores

Tras esas pistas y la canción que interpretó, los investigadores asumieron que se puede tratar de un 'chavorruco'.

Ana Brenda especuló que probablemente está en sus 30, y apostó por Alejandro Speitzer .

. Juanpa Zurita dijo que se podría tratar de José Eduardo Derbez.

Anahí también pensó que sí puede ser un Derbez pero ella apuntó a Eugenio .

. Carlos Rivera comentó que posiblemente sea Rodrigo Murray.

Imagen TelevisaUnivision