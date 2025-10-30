TV SHOWS
¿Quién es la Máscara?

¿Qué personajes de ¿Quién es la Máscara? 2025 han sido rescatados por el botón de salvación?

Algunos personajes de esta séptima temporada se robaron el corazón de los investigadores, tanto que no permitieron su eliminación

Por:Gladys Tello
Por fin conocimos a los 18 personajes de ¿Quién es la Máscara? 2025 y al igual que todas las temporadas, cada uno de ellos mostró que todos tienen una esencia única y un talento inimaginable.

Sin embargo, esto es una competencia y sólo uno de ellos podrá ganarse el preciado trofeo, aunque han ocurrido cosas insólitas en lo poco que llevamos de programa, pues en vez de despedirnos de seis personajes solamente tres tuvieron que perder su máscara.

¿Qué personajes han sido rescatados por los investigadores?

Para retomar un poco las reglas del juego... En esta primera etapa hubo dos duelos, en cada uno participaron tres personajes, todos con las mismas oportunidades de mantenerse en la competencia.

Cada uno pasó en solitario, después de que estos tres se presentaran, los investigadores se juntaban y en cuestión de segundos decidieron quién quedaba en el concurso. Después era el turno del público, que a través de un control que les dan en el foro votaron por otro personaje, quedando sólo uno en la pista, listo -o no- para revelar su identidad.

Desde el programa uno los investigadores empezaron a salvar personajes, siendo Ana Brenda Contreras quien no le pareció correcto que Samurái saliera de la competencia sin tener otro oportunidad.

En la segunda emisión, en la primera ronda de la velada, JuanPa Zurita fue quien presionó el botón 'sálvame' para rescatar a Ruby Gloss, pues le pareció un enigmático personaje y quiere conocerlo más a fondo.

En el tercer programa, donde finalmente conocimos a todos los enmascarados, Carlos Rivera se mostró inconforme por la evidente salida de Mini Chang, por lo que no se pudo resistir y evitó su eliminación.

Imagen TelevisaUnivision


Ahora todo el peso del botón 'sálvame' queda en las manos de Anahí. ¿A qué personaje rescatará de la eliminación?

No te pierdas '¿Quién es la Máscara?' 2025 todos los domingos en punto de las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro, por Univision y sigue de cerca el sitio oficial del reality.

¿Quién es la Máscara?

